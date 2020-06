Los contagios de Covid apenas aumentan: un 5,2% en España y un 2,2% en Galicia

El Ministerio de Sanidad ya tiene la segunda fotografía de la situación epidemiológica del Covid-19 en España. La imagen que dibuja la segunda ronda del estudio de seroprevalencia, realizada entre el 18 mayo y el 1 de junio, apenas difiere de la primera: el 5,2% de los españoles se infectaron, frente al 5% de la primera oleada. Según la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, se trata de un aumento que no es significativo, y que demuestra la estabilidad de las cifras y que prevalencia no ha variado sustancialmente, por lo que persiste una distancia abismal hasta la inmunidad de grupo.

Este segundo fotograma del estudio de seroprevalencia -habrá una tercera y última ronda, que comenzará la semana que viene y durará también quince días- vuelve a mostrar una mayor incidencia del coronavirus en las provincias del centro-este peninsular: Soria (14,7%), Cuenca (14,2%), Segovia (12,6%), Albacete (11,6%), Madrid (11,4%) y Guadalajara (10,5%) son las provincias que muestran mayor incidencia según la prevalencia estimada de anticuerpos IgG en sangre. Huelva (1,2%), Baleares (1,5%), Asturias (1,6%), Tarragona (1,6%) y Murcia (1,6%) se sitúan en el extremo de la baja incidencia, que lidera la ciudad autónoma de Ceuta (0,5%).

La prevalencia de Galicia es en esta segunda ronda del 2,2%, ligeramente superior al 2,1% de la primera. Pontevedra es la provincia gallega con menor prevalencia (2%), superada en unas décimas por Lugo (2,5%), A Coruña y Ourense (ambas con un 2,2%).

Un tercio de los contagiados no presentan síntomas y no acuden a diagnosticarse. En cuanto a la prevalencia por edades, es muy superior en los mayores de 90 años (8%), algo para lo que los expertos del Ministerio no tienen explicación.

"Ha habido dos millones y pico de casos, y se han detectado entre el 11 y el 12% de ellos", explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que reconoció que "al inicio de la epidemia hubo una mayor entrada de casos de lo que el sistema nos dio a entender".

"Aún hay riesgo"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reiteró que la evolución de la epidemia es "buena", si bien advirtió que "aún hay riesgo" de contagio como se ha demostrado en la aparición de "pequeños" brotes, como el registrado en una residencia de Reus (Tarragona) o en una cena de sanitarios del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Illa, que compareció en la Comisión de Sanidad del Congreso, defendió que se mantuvieron los actos multitudinarios del fin de semana del 8 de marzo, porque en aquel momento "no había la evidencia científica", "al menos yo no la tenía -aseguró- para decir que había que prohibir eso".

Salvador Illa destacó que las comunidades autónomas ya han hecho más de 2,5 millones de PCR y más de 1,5 millones de test rápidos.