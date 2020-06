Médicos de primaria denuncian "sobrecarga" con el inicio de la segunda oleada del estudio del Sergas

Médicos de Atención Primaria han denunciado "sobrecarga" asistencial con el inicio de la segunda oleada del estudio serológico del Sergas para conocer la circulación del coronavirus Covid-19 entre la población gallega, que este lunes ha comenzado los test a los participantes.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Jiménez, ha comentado que entiende que la segunda parte de este estudio, que se prolongará desde este lunes al día 20, "se haga porque así estaba diseñado y todos tienen que cumplir su diseño".

No obstante, ha admitido que esperan que "no haya ninguna diferencia" con la primera oleada, que situó en un 1% la prevalencia del Covid-19 en Galicia, "como con el estudio nacional" --en el que no hubo variación entre la primera y segunda parte--.

"En Atención Primaria hay quejas de alguna sociedad científica y enfermeras sobre que, con el trabajo que tenemos, nos ponen esto más", ha comentado, para añadir que ahora son los médicos de familia los que "tienen que dar la información de los resultados" del test a las personas participantes en el contexto de desescalada, lo que, a su juicio, "puede suponer un incremento de la sobrecarga añadida". "Esperamos que influya lo menos posible", ha afirmado.



Agendas

Por ello, el doctor Jiménez considera que "sería bueno simplificar y desburocratizar" a los médicos de Atención Primaria. En este sentido, como este lunes también se han abierto las agendas para actividad programa en los centros de salud en el avance de la desescalada, el doctor Jiménez ha incidido en reivindicar que "médicos y enfermeras gestionen sus agendas". "Es el mejor momento para hacer ese cambio", ha sostenido.

En este sentido, ha insistido en "autogestionar" por parte del personal médico y de enfermería sus agendas, como se ha hecho en las semanas pasadas durante el estado de alarma. "Es un modelo magnífico para continuar", ha abundado porque "facilita el trabajo y evita visitas innecesarias".



"Estudios inútiles"



Por su parte, el portavoz de Agamfec y médico de primaria Jesús Sueiro ha reiterado sus críticas a la continuidad del estudio de seroprevalencia, al tiempo que ha demandado que "inviertan bien en Atención Primaria" y no "en hacer estudios inútiles".

"La pena es invertir en cuestiones estériles, que no aportan y retraen recursos de enfermería necesarios para cosas más importantes", ha afirmado, para sentenciar que en su centro de salud, ubicado en Santiago, se volverán a hacer "600 pruebas y saldrán todas negativas" como en la primera oleada.

En esta línea, el vicepresidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Manolo Rodríguez, ha reiterado, en declaraciones a Europa Press, las quejas hacia el modelo de test usado en este estudio del Sergas. "Usar esos test para un estudio no es lo más idóneo", ha recalcado, para apostar por emplear esas pruebas en las personas que acudan a los hospitales.

"Valdría para ver la incidencia, aunque no sería tan científico", ha aseverado, para destacar que con la realización de esta segunda oleada "se está sobrecargando al personal". "Es un periodo vacacional, los profesionales están cansados y le están metiendo una sobrecarga", ha insistido.

Mientras, por parte de la Sociedad Gallega de Médicos Generales y de Familia (SEMG Galicia), su presidente Carlos Bastida, ha manifestado a Europa Press que realizan esta segunda oleada "con el mismo ánimo que la primera".

Tras recordar que "hay gente en contra", Bastida ha defendido que se trata de un estudio "hecho por unos especialistas en salud pública". "Si hay que hacerlo, se hace", ha apostillado, para asegurar que "es importante para la salud pública de los gallegos". "Todos estos estudios siempre sirven para algo", ha zanjado.



Paralización

Mientras, la Asamblea de Área Sanitaria de A Coruña ha reiterado su rechazo a seguir con este estudio porque "no beneficia a los pacientes" y "provoca atrasos en la normalización de la asistencia en Atención Primaria". Por ello, han solicitado su "paralización o, en todo caso, la realización por profesionales diferentes a los de los centros de salud".

Para la Asamblea de Área Sanitaria de A Coruña este estudio "aporta poco a los pacientes". "Cada persona que haga el estudio ocupará posteriormente un hueco en la agenda del médico para que éste le de la información del resultado", ha añadido para avisar de que "esto va a atrasar como mínimo tres semanas la progresiva normalización de la asistencia".