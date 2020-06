Sánchez anuncia que 255.000 ciudadanos cobrarán el 26 de junio el ingreso mínimo

Unos 255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el ingreso mínimo vital, de los cuales la mitad serán niños, según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El próximo 26 junio, 255.000 ciudadanos recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias, esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiados de oficio de esta medida, y más de la mitad van a ser menores", ha señalado Sánchez tras una nueva reunión con los presidentes de las comunidades autónomas.

El Gobierno estima que este ingreso llegará a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Por eso, Sánchez ha justificado la aprobación de esta medida en que servirá para la "lucha contra la pobreza infantil".

ESuplica a la juventud. El presidente del Gobierno se dirigió en su comparecencia de ayer especialmente a los jóvenes, a quienes suplicó que sean prudentes y sigan las normas de higiene y prevención para impedir nuevos brotes de coronavirus. "Se lo suplico, háganlo por sus padres, por sus abuelos, por ustedes mismos, pero también por los todos los demás", les ha rogado Sánchez: "Ustedes tampoco están a salvo". Además, les ha insistido en que "si se mantienen lejos de la infección están protegiendo a los mayores".

EAtención a los mayores. En relación a su súplica a la juventud, Pedro Sánchez instó a hacer un "examen de conciencia colectivo" para mejorar la atención a las personas mayores porque durante la crisis por la pandemia del coronavirus se ha comprobado la "fragilidad preocupante" del actual sistema. En su comparecencia el presidente del Gobierno hizo un repaso de las lecciones que deja esta crisis sanitaria, entre las que ha destacado la necesidad de revisar las condiciones en las que son atendidos y cuidados los mayores porque "se impone una mejora".

EMovilidad entre regiones. Las comunidades que deseen autorizar los desplazamientos entre regiones deberán solicitar previamente al Gobierno el levantamiento del estado de alarma. Las que se encuentren en la fase 3 de la desescalada "van a poder decidir estas cuestiones" pero "tienen que solicitar el levantamiento del estado de alarma y nosotros aceptarlo", explica Sánchez.

E8-M. Por otra parte, el mandatario ha criticado que haya fuerzas políticas en el Congreso "que traten de empecinarse en vincular feminismo con el Covid-19". "Me parece que es algo bastante curioso cuanto menos", apuntó. En este sentido, el presidente incidió en que la manifestación del 8-M "se celebró en los cinco continentes".

ECifras y transparencia. Además, Pedro Sánchez defendió ayer que las distintas cifras que estiman el exceso de mortalidad, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Instituto de Salud Carlos III, son complementarias a los datos de fallecidos por coronavirus que publica el Ministerio de Sanidad, no contradictorias. El responsable del Ejecutivo ha reconocido en rueda de prensa que la información del INE y del Sistema de Monitorización de la Mortalidad del Carlos III son parciales y no homogéneos y "es difícil comparar unos con otros" porque "los excesos de mortalidad se estiman, no se miden, requieren una predicción de la mortalidad esperada". El presidente del Gobierno ha asegurado que todos estos datos justifican "la transparencia absoluta del Gobierno" y no resultan contradictorios sino complementarios a los que notifican las autonomías a Sanidad.

EConferencia de presidentes. El presidente mostró su intención de celebrar una conferencia de presidentes presencial después de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio y mientras dure el estado de alarma, hasta el 21 de junio, se mantendrán estas reuniones de modo telemático. En esa primera reunión presencial deberán abordarse los próximos Presupuestos Generales del Estado porque es "tarea de todos" la recuperación social y económica tras el coronavirus.

ETurismo. "España debe dar una respuesta segura a los millones de turistas que visitarán el país este año", dijo Sánchez, que defendió que el calendario de apertura de fronteras debe hacerse de forma coordinada en el seno de la Unión Europea. De ahí que el Gobierno español, junto con Italia, hayan pedido a la Comisión Europea que el levantamiento de las restricciones de desplazamientos en las fronteras comunitarias se haga de forma coordinada y no discriminatoria entre todos los Estados miembros, según criterios epidemiológicos "comunes, claros y transparentes".