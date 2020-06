El sector reclama un 70% de aforo de los locales

Los empresarios del ocio nocturno consideran poco relevante el aplazamiento a julio de la reapertura de sus negocios decidida por la Xunta y centran el debate en las condiciones para retomar su actividad: o se permite un aforo de al menos el 70% y el uso de la pista de baile o discotecas y pubs no sobrevivirán. "La mayoría de negocios no iba a abrir este fin de semana aunque pudiesen. Con un tercio del aforo y sin poder usar la pista de baile no sirve de nada", expone Samuel Pousada, representante de la Federación de Asociaciones Provinciales de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas.

Su preocupación, indica, no radica tanto en las condiciones de la fase 3, sino en el futuro a partir de entonces, en la "nueva normalidad". "Es necesario un equilibrio entre la protección de la salud y la rentabilidad y supervivencia del sector", expone antes de señalar como necesario al menos un 70% de aforo y el uso de la pista de baile.

"La decisión de la Xunta no me preocupa si la idea es sentarse a hablar para alcanzar ese equilibrio y poder hacer los negocios rentables", resume, si bien pide también eliminar la obligatoriedad de la mascarilla.

Sanidade ha convocado al sector a una reunión el jueves, aunque no está claro si ofrecerá más permisividad. "El sector está apaciguado, pero bastante nervioso", reconoce Luis Diz, presidente de la asociación Galicia de Noite y responsable de varios pubs.