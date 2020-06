La OMS se enmienda: "Aún no está claro que una persona asintomática pueda contagiar el coronavirus"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró ayer que "parece" que una persona asintomática "no transmitiría" el coronavirus, según un estudio publicado en Singapur que la OMS está "estudiando cuidadosamente" y a raíz del cual considera que "no está claro aún que una persona asintomática pueda contagiar". Así lo defendió la epidemióloga Maria Van Kerkhove en una rueda de prensa en la que añadió que, de todos los artículos publicados hasta el momento al respecto, la OMS está leyendo "cuidadosamente" toda la documentación relativa a este estudio de Singapur en el que se sigue a los individuos "durante un largo periodo de tiempo y se puede realizar una trazabilidad" que permitiría deducir, según la experta, que una persona asintomática "no transmitiría" el patógeno.

No obstante, Van Kerkhove advirtió de la importancia de "centrarse" en seguir los casos sintomáticos. "Si seguimos todos los casos sintomáticos, aislamos sus contactos y ponemos a esos contactos en cuarentena, reduciremos mucho y muy drásticamente el contagio", añadió, si bien reconoció que "no sabría decir en qué porcentaje".

La experta de la OMS subrayó que estos individuos deben recibir un seguimiento "muy estrecho a la hora de considerar los contactos secundarios". "Algunos países están notificando un rastreo muy estrecho y, sin embargo, no están constatando ese contagio secundario", advirtió.

Más en lugares cerrados

La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha avisado de que los lugares cerrados fueron los escenarios que más contribuyeron a la transmisión del nuevo coronavirus, tanto en España como en otros países.

Además, Neira ha avisado, en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, recogida por Europa Press, de que "nunca" se va a saber qué acto en concreto contribuyó al contagio masivo del nuevo coronavirus, negando así que la manifestación central del 8M fuera el principal foco de transmisión de la enfermedad en Madrid.

"Nunca sabremos qué proporción de contribución a la transmisión de la epidemia tuvo un acto concreto. Lo que sí sabemos es que ese día en España se estaban moviendo millones de personas, se estaba yendo a cines, teatros, terrazas, partidos de fútbol y eventos de todo tipo", comentó la dirigente de la OMS.

En este sentido, Neira reiteró que lo que sí se sabe "a la perfección" es que el entorno que más ha contribuido a la transmisión del coronavirus son los lugares cerrados, si bien ha insistido en que no se podrá saber el porcentaje exacto del evento que contribuyó más a que los españoles se contagiaran del virus.