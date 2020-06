Galicia prevé salir del estado de alarma a partir del lunes y adelantar la vuelta a la normalidad

Si la situación epidemiológica no empeora, los gallegos podrán entrar en "la nueva normalidad" una semana antes de lo previsto. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prevé dejar sin efecto el estado de alarma en Galicia a partir del lunes. Hace uso así de la potestad que el Gobierno ha otorgado a las comunidades autónomas que se encuentran en fase 3. La medida será aprobada mañana en el Consello de la Xunta, siempre y cuando no haya rebrotes ni aumente la tasa de contagios. En la práctica esto permitirá al Ejecutivo gallego recuperar su plena autoridad sobre la comunidad autónoma y se pondrá fin a la última fase de la desescalada y, por lo tanto, a las restriciones que se mantenían hasta el momento. Eso sí, la Xunta, que ahora tendrá completa autonomía para gestionar, la pandemia, podrá adoptar las decisiones que considere oportunas para garantizar la seguridad sanitaria.

"Si seguimos con esta tasa de control del virus, probablemente a partir del próximo lunes el estado de alarma quedaría anulado en Galicia y entraríamos por tanto ya en una situación social y económica normal, con algunas cautelas desde el punto de vista sanitario por supuesto. Pero nosotros estamos trabajando con ese horizonte", explicó ayer el presidente de la Xunta.

La propuesta deberá recibir el visto bueno del Gobierno, tal y como señaló el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que, en todo caso, no ve ningún obstáculo puesto que, en su opinión, el trabajo realizado desde Galicia ha sido "excelente".

"Cuando hagan la solicitud habrá que valorarla y si son justificadas las propuestas que hacen entiendo que sería posible", precisó Simon. En este sentido, explicó que la evolución de la epidemia en Galicia es "realmente buena" y la comunidad ha desarrollado "capacidades de prevención y control muy buenas y de detección precoz".

En una semana solo hubo un fallecido por Covid-19 en Galicia y, por primera vez ayer las UCIs de los hospitales gallegos quedaron liberadas de pacientes con coronavirus. La tasa de contagio se sitúa en 0,4 por 100.000 habitantes. "Llevamos más de 7 días siendo la comunidad con la tasa de contagio más baja de España. Eso nos hace albergar esperanzas fundadas para que dejemos sin efecto el estado de alarma. Lo voy a proponer como autoridad delegada del Gobierno", avanzó.

Simón reconoció que la situación en Galicia es "muy favorable" y se deshizo en elogios hacia la gestión de la Consellería de Sanidade: "Sé que son un equipo muy prudente y muy profesional y que las decisiones no se toman a la ligera, sino de una forma muy consciente y con la prudencia necesaria", valoró.

Eso sí, aunque la Xunta suspenda el estado de alarma esto no supondrá abrir automáticamente la movilidad hacia otras comunidades autónomas, sobre todo si están en distinta fase epidemiológica. El director del Centro de Emergencias Sanitarias advirtió que Galicia tendrá competencias sobre "los aforos y cosas parecidas" pero no sobre la movilidad exterior. "Si otras comunidades de alrededor no están en fase de nueva normalidad en principio no sería factible al menos durante la siguiente semana", aclaró. Simón. Galicia quiere no solo que se abran más pasos fronterizos con Portugal, cuestión que seguirá en manos del Gobierno, sino también que se autorice la movilidad con Asturias, que se encuentra en fase 3. El Gobierno del Principado debatirá hoy, de hecho, la posibilidad de solicitar permiso para que a partir del próximo lunes, 15 de junio, se pueda viajar a Cantabria y Galicia.

El portavoz de Galicia En Común, Antón Gómez-Reino, cuestionó ayer la decisión de la Xunta de dejar sin efecto el estado de alarma y se preguntó "en qué informes técnicos o científicos se apoya" el Gobierno gallego..

Por su parte, la nacionalista Ana Pontón advierte que la Xunta deberá regular esta "nueva normalidad". "Debe hacer un protocolo adaptado a la realidad de nuestro país", demandó.