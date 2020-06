Los niños más pequeños volverán al 'cole' en septiembre sin distancia ni mascarilla

Un arranque de curso "seguro, bien organizado y que aporte tranquilidad". Así quiere la ministra de Educación, Isabel Celaá, el regreso a las aulas en septiembre, donde ahora la fórmula que se plantea desde el Ejecutivo central es la búsqueda de la presencialidad como "principal objetivo", como proclamaba ayer Celaá en una entrevista, haciéndose eco también de las pretensiones de la conselleira de Educación, Carmen Pomar. Esos planes se producen en un contexto, como señalaban ayer el Ministerio de Educación y de Sanidad en un comunicado, en el que "solo un 1,37% del total de casos confirmados de Covid-19 se corresponde con la población entre 0 y 19 años".

Ambos departamentos presentarán hoy a las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación un documento, del que estaba pendiente la Xunta, que servirá de base para que los centros educativos puedan ofrecer un entorno escolar "seguro y saludable" el próximo curso y se pueda "retomar la actividad presencial". No obstante, los centros tienen que contar también con un plan de inicio de curso y planes de contingencia que prevean actuaciones ante los posibles escenarios y se les recomienda contar con un responsable de referencia para el Covid-19 y un equipo con representantes de la comunidad educativa para "garantizar" que todos estén "informados" y el "cumplimiento" de los principios.

Entre esos principios están la limitación de contactos o las medidas de prevención personal, pero los requisitos se relajan para los más pequeños de las aulas, donde la interrelación es más frecuente. El Gobierno plantea que en educación infantil y hasta 4º de Primaria, incluida se permita a los alumnos "socializar sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta" al entenderlos como grupos "de convivencia estable" de alumnado, conformados en lo "ideal" por 15 alumnos -de tope 20- y en el que, de ser preciso, es posible un "rastreo de contactos rápido y sencillo". En Infantil no tienen que usar mascarilla y hasta 4º de primaria tampoco si están con su "grupo estable de convivencia". Celaá apuntó al respecto en La Sexta a que en "esa burbuja o set o módulo pueden moverse con tranquilidad, sin necesidad de guardar la distancias de 1,5 metros", lo que no quiere decir que en el resto del centro no guarden la distancia.

La mascarilla sí se les exige a los alumnos a partir de 5º de primaria "cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros", si bien se les releva de esta obligación si están sentados en sus pupitres. Las mesas en 5º y 6º de primaria, en la ESO y en Bachillerato deben reorganizarse para mantener al menos esa distancia entre los puestos. Eso se compatibilizará con priorizar el uso de espacios al aire libre para realizar actividades de ocio y educativas, "en la medida de lo posible" o mantener las ventanas abiertas. En cuanto a la higiene, los baños se limpiarán tres veces al día como mínimo y el resto de instalaciones al menos una vez.

Celaá defendió ayer en una entrevista a la SER el nuevo planteamiento al indicar que "cuando los colegios cerraron no había información suficiente en relación al efecto que tienen los niños como transmisores del virus, y hemos concluido que no hay tal impacto o de tanta consideración", lo que influye en que el próximo curso se pueda desarrollar "con más flexibilidades y de una forma más abierta". Con todo, recalcó que abrir los colegios "no es tan fácil" como hacerlo con los comercios.

El documento, señala el Gobierno, busca "ofrecer un marco común que pueda ser adaptado en cada comunidad y ser implementado según la realidad de cada centro". El director del centro Coordinador de Alertas, Fernando Simón, plantea entradas y salidas escalonadas en los centros y lo mismo para los recreos, insistía en preparar "con mucho cuidado" la vuelta reduciendo los riesgos al máximo y matizaba que en septiembre habrá que revaluar la situación para ver si se dan las condiciones adecuadas. También aludió a selectividad para indicar que "aunque el riesgo cero no existe", con las medidas propuestas para su celebración "se va a reducir mucho el riesgo asociado".

Sindicatos educativos ven "insuficientes" las propuestas sanitarias avanzadas por el Gobierno para la vuelta a las aulas y critican los cambios de criterio de Celaá. Además coinciden en la necesidad de contratar más profesores y reclaman, entre otras, acompañar de "presupuesto propio" las disposiciones.