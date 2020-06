Asociaciones aplauden reabrir los centros de día con cita pero solo como solución temporal

Asociaciones de apoyo a personas con dependencia o discapacidad de A Coruña aplauden que la Xunta dé marcha atrás y permita ahora que los usuarios de centros de día puedan acudir a ellos para recibir terapia de forma individual y con cita previa aunque advierten de que ésta solo puede ser una medida "temporal" de cara a avanzar hacia la desescalada y la reapertura de las instalaciones. "Esto es una solución pero a medias. Ayuda pero lo que nosotros esperamos y para lo que trabajamos es para poder abrir al 100%", señala la gerente de Aspace Coruña, Sonia Ruiz. Una idea que comparten en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de A Coruña (Afaco) y la Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia (Aspronaga).

La Xunta anunciaba el pasado 29 de mayo que los centros de día no volverían abrir sus puertas hasta septiembre por "prudencia" y ante el temor de posibles rebrotes. Desde entonces responsables de estas instalaciones pidieron que rectificase y alertaron del "deterioro" que sufrían lo usuarios al no poder acudir a las sesiones de rehabilitación, fisioterapia, logopedia o psicología a las que iban habitualmente antes del confinamiento. La Xunta ha escuchado sus argumentos y ahora permite la apertura inmediata de los centros para atender de forma individual y con cita previa a los usuarios. Una rectificación que las asociaciones reciben con alegría y que entienden como el paso previo a la apertura de las instalaciones. "Agradecemos que se nos haya escuchado y esto son pasos hacia poder abrir los centros", indica la presidenta de Afaco, María del Carmen Martínez, quien tiene claro que las terapias individuales "son algo estupendo, pero solo puede ser temporal, para ir empezando". "Estamos contentos de poder dar terapias de forma ambulatoria, las familias ven algo de luz pero esto es una solución a medias. Nosotros trabajamos para poder abrir el centro y creo que igual será posible en julio", indica Sonia Ruiz, de Aspace. "Es un avance importante porque algunos usuarios estaban notando un deterioro en sus casas, es algo positivo para ellos y supone una inercia de cara a la desescalada", indica el gerente de Aspronaga, Juan Fontela.

Pese a lo positivo de volver a realizar ejercicios para fomentar la movilidad o de ir a la consulta del psicólogo en lugar de la terapia online o telefónica, el nuevo modelo de forma individual y por cita obliga a la mayoría de entidades a reorganizar su estructura y sus dinámicas. "Es complicado poder atender a todos porque tenemos muchos usuarios y normalmente nosotros trabajábamos con la estimulación grupal, es decir, por grupos de como mucho 15 personas", explican en Afaco, donde están a la espera de que se concreten algo más los requisitos para organizar y ponerse ya a recibir de nuevo a sus usuarios. En el caso de Aspace, entidad de apoyo integral a personas con parálisis cerebral, reconocen que organizarán las citas de modo que "cada usuario pueda venir al menos a dos o tres sesiones" de paso que se acerca al centro. "Sesiones de fisioterapia, logopedia o psicología se pueden hacer perfectamente de forma individual porque no es algo que precisen todos nuestros usuarios y se priorizará a los más graves", añaden desde Aspronaga.

Todos, sin embargo, tienen la vista puesta ya en la reapertura para lo que aseguran están preparados. "Lo ideal sería iniciar ya la desescalada y así en septiembre no tener que empezar con el 50% de usuarios", dicen en Aspace. "Tenemos el protoloco listo para iniciar con menos usuarios, con los cambios organizativos, diferentes horarios para que no coincidan todos, etc...", indican en Aspronaga.