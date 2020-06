Las empresas que gestionan los centros ven "inviable" la atención individual con cita previa

La Plataforma Gallega de Centros de Día vuelve a mostrarse "sorprendida" con la decisión de la Xunta y pese a valorar que "la administración piense en la importancia de la parte terapéutica" en esos centros, creen que la cita previa no es la solución más adecuada ya que es incompatible con la forma de trabajar y la estructura de muchas de estas instalaciones. "Esa no es la finalidad de los centros de día, donde aunque los ejercicios son específicos para cada usuario no se trabaja de forma individual. Habría que cambiar todo el modelo. Las tarifas no están pensadas para este tipo de servicios únicamente, por ejemplo", explica la delegada de esta entidad -que aglutina a empresas y asociaciones de toda Galicia que gestionan centros de día- en A Coruña, Olga Pedre.

La responsable también de los centros Frama en la ciudad señala además que las instalaciones "son muy grandes y los costes son muy elevados para tener solo sesiones individuales". "Ya es algo que se nos planteó en alguna ocasión en las reuniones con la Xunta y les dijimos además que con la ratio que tenemos de personal es inviable", indica Pedre, quien se muestra satisfecha de que la Xunta ya no baraje septiembre como fecha para la reapertura y opte por formación y sistemas de protección para facilitar el retorno.