Los rectores demandan no renunciar a la enseñanza presencial, sobre todo en primero

Frente a la propuesta del Ministerio de Universidades de compaginar el modelo presencial con uno a distancia si no fuese posible mantener las distancias de seguridad en los campus, el presidente de la Conferencia de Rectores CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, defendía ayer que no se puede renunciar a la presencialidad en las universidades, en especial con los alumnos de los primeros cursos de las carreras. "Debemos tener una atención especial al alumno de primero, y a partir de ahí escalando en el resto de los cursos", "no se puede hacer que su primer encuentro con la universidad sea telemático", argumentó en Onda Cero.

Según el presidente de los rectores, "el profesorado universitario quiere volver a la máxima normalidad y presencialidad posible", si bien admitió que todo dependerá del espacio y las instalaciones que haya en cada universidad. Concede que no se pueden tener las "mismas normativas" para todas las universidades, dadas las características de estos estudios, pero sí piden unas normas generales y a partir de ahí que cada universidad pueda organizarse para tener "la máxima presencialidad con la mayor seguridad posible", señaló. Además, ha pedido al Gobierno que llegue a las universidades parte de los 2.000 millones anunciados para educación.

Del lado de estudiantes, asociaciones han pedido "mecanismos" y "garantías" para que la docencia online en el próximo curso sea de "calidad" y que se tenga en cuenta, como dicen los rectores, especialmente a los de 1º. Así lo manifestaron desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) tras conocer las "recomendaciones" del departamento de Universidades.

La Creup ante la propuesta de que se alterne la docencia presencial y la docencia online, pide "una mayor garantía de una docencia telemática de calidad" y además ve "imprescindible" atender las necesidades particulares del estudiantado: "Nos podemos encontrar con estudios de riesgo sanitario o con problemas socioeconómicos que les impidan poder costearse una residencia en el lugar de la universidad para una asistencia semipresencial", señalan. También exigen tener en cuenta que los estudiantes de primer curso requieren una "atención especial", ya que son los que más abandonan. Canae entiende que se proponga la alternancia entre los dos tipos de docencia, pero recuerda que "estudiar online no es lo mismo que seguir una clase telemáticamente".