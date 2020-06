Pedro Veiga y Santiago Lago analizan la economía gallega en la desescalada

"La economía gallega en la desescalada" es el título de la nueva entrega de los Diálogos para la Reconstrucción, el espacio de análisis y debate que LA OPINIÓN A CORUÑA y Faro de Vigo, pertenecientes al grupo Prensa Ibérica, inauguraron el pasado 19 de mayo para aportar luz con las reflexiones de expertos de distintos ámbitos del conocimiento sobre la nueva realidad. El encuentro telemático del próximo miércoles, día 17, estará protagonizado por Pedro Veiga, director general de Planificación Estratégica y PMO de Abanca, y Santiago Lago, coordinador del comité de expertos económicos que asesoró a la Xunta para afrontar los retos de la nueva realidad.

El encuentro será emitido en directo a partir de las 10.00 de la mañana a través de internet y en formato webinar. Para poder seguirlo tan solo hay que registrarse previamente, de forma gratuita, a través de la web del periódico. Durante la conversación entre los dos reputados expertos estará abierto un chat, al que el público podrá subir sus preguntas. Estas se trasladarán a los dos participantes en el foro y serán respondidas en la medida en que el tiempo lo permita.

Veiga y Lago aportarán su visión sobre el momento actual de la economía gallega como consecuencia del impacto provocado por la pandemia y cómo actuar desde los distintos sectores para encauzar cuanto antes la necesaria recuperación.

El debate pretende poner sobre la mesa planes y soluciones para contribuir de forma progresiva a la reactivación de negocios y empresas y la recuperación del pulso económico perdido.

Los protagonistas

Pedro Veiga es director general de Planificación Estratégica y PMO de Abanca y compatibiliza este cargo con el de responsable del Centro de Investigaciones Abanca dentro de Ieside. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Durante 23 años fue profesor asociado en el Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de A Coruña y ha cursado diferentes programas de especialización. Cuenta con una dilatada carrera profesional, siempre vinculada a la entidad y centrada en los ámbitos de Planificación Estratégica, Servicios de Estudios, Planificación Financiera y Gestión de Proyectos.

Santiago Lago es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y Director del grupo de Investigación GEN. Es editor ejecutivo de la revista Hacienda Pública Española / Review of Public Economics, colaborador habitual de Funcas y experto y consultor para el Banco Mundial, la Comisión Europea, la OCDE, el Forum of Federations, la RAND Corporation y la Assembly of European Regions. Es miembro de la Comisión ministerial de expertos para la reforma de la financiación autonómica, y director del Foro Económico de Galicia y de la Cátedra de Empresa Familiar de la UVigo. Ha sido consejero del CES y Miembro del comité asesor del Plan Estratégico de Galicia 2015-2020 y del Observatorio gallego de dinamización demográfica.

LA OPINIÓN ofrece estos Diálogos para la Reconstrucción como una tribuna de debate amplia, plural y abierta para aportar conocimientos útiles e intentar ofrecer respuestas y soluciones que ayuden a superar un desafío como nunca habíamos vivido hasta ahora. Este periódico pretende así alentar la reflexión sensata, contribuir a arrojar luz sobre el futuro inmediato y servir de fuente de inspiración para afrontar los tiempos inciertos que se avecinan. El contenido de las conversaciones será trasladado a los lectores también en sus ediciones digitales y de papel, así como a través de las redes sociales.