Feijóo considera "opacos" e "impropios" los criterios para el reparto del fondo estatal

Madrid y Cataluña recibirán 3.400 millones y 3.200 millones, respectivamente, del fondo de 16.000 millones no reembolsables que ha aprobado el Gobierno para repartir entre las comunidades, lo que supone que estas dos autonomías absorberán el 41% del total del fondo global, según estimaciones de sendos gobiernos autonómicos.

De este modo, el Ejecutivo central destinará un total de 6.600 millones a las dos comunidades más afectadas por la pandemia del coronavirus. Este reparto se hará en base a los criterios fijados por el Ministerio de Hacienda,que irá pagando los fondos de manera gradual y en base a los números que se vayan notificando desde los ejecutivos autonómicos en determinadas fechas.

Según un cálculo del Gobierno murciano, la cantidad que correspondería a Galicia sería de unos 767 millones (el 4,8%), cantidad que no satisface en absoluto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que cargó ayer contra los criterios "opacos, unos e impropios, otros" del Gobierno para repartir 16.000 millones de euros a las comunidades para ayudarles a superar la crisis provocada por el Covid-19.

Feijóo aseguró en un acto en Santiago que comparte el espíritu del fondo creado por el Ejecutivo y que incluso le parece "una buena idea", ya que han sido las comunidades autónomas las que han corrido con el mayor gasto público provocado por la pandemia, en sanidad y servicios sociales, principalmente.

"Es una pena que una buena iniciativa, completar la financiación de 2020 con 16.000 millones de euros, se devalúe por criterios opacos, unos e impropios, otros", lamentó el presidente de la Xunta.

Feijóo censura que la población protegida pese únicamente un "40%", algo "inaudito" y que no puede compartir, aseguró, ya que en Galicia el porcentaje de población de más de 65 años es superior al 25%. Además, sostiene que estos criterios de reparto van no solo contra los usados en el modelo de financiación autonómica sino incluso contra los criterios del reparto de fondos del Ministerio de Sanidad. "Lamento que una buena iniciativa del Gobierno central se frustre por determinados intereses políticos en un reparto desequilibrado y asimétrico de dinero en base al gasto real de cada comunidad autónoma", concluyó.

En la misma línea, el lehendakari, Iñigo Urkullu, expresó "un enfado, entre el cero y el diez, de 10", porque el Gobierno español no haya convocado la Comisión Mixta del Concierto Económico para tratar sobre el reparto de los fondos Covid-19. "Exigimos una reunión urgente de la Comisión Mixta del Concierto en respeto a la singularidad y a la relación financiera bilateral entre el Gobierno Vasco y el español", precisó en una entrevista en Onda Cero.

El real decreto establece que Euskadi participará en el reparto de 11.000 millones del fondo Covid-19, pero no en los 5.000 millones destinados a compensar la caída de la recaudación porque tiene un sistema fiscal propio como Navarra. Urkullu ha precisado que en dicha Comisión no reclamarían la participación en un tramo de 5.000 millones de euros de ese fondo, del que se ha excluido a las comunidades autónomas con régimen fiscal propio, sino que "se replantee la capacidad de endeudamiento y el incremento del objetivo de déficit de Euskadi para compensar esa no financiación y la caída de la recaudación".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que las autonomías que más han sufrido las consecuencias del coronavirus son proporcionalmente las que recibirán más fondos y ha defendido ese reparto aprobado por el Consejo de Ministros, subrayando que es "imposible" contentar a todas las autonomías porque sus situaciones son dispares.