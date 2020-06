Una de cada tres personas tiene miedo a salir a la calle tras el confinamiento

Una de cada tres personas manifiesta tener miedo a salir a la calle tras el confinamiento derivado del estado de alarma decretado ante la pandemia de la Covid-19, según indica un estudio realizado por el grupo de investigación en Procesos Electorales y Opinión Pública (GIPEyOP) de la Universitat de València.

Los integrantes de este equipo --Cristina Aybar, José M. Pavía y Rosa Roig-- han realizado un análisis sobre la situación, la valoración y la percepción vinculada a la Covid-19. Se trata de una investigación enmarcada en los trabajos vinculados a los proyectos de investigación 'Los Rostros del Covid-19. Género e Impactos Socioeconómicos (ROCOGIS)', 'AICO/2019/053' y 'ECO2017-87245-R', según ha informado la universidad en un comunicado.

Esta labor cuenta con financiación del Fondo Supera COVID19 (CRUE-Banco Santander), de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat valenciana y del Ministerio de Economía y Competitividad.

El informe muestra los resultados preliminares de la encuesta realizada por el citado grupo, entre el 28 de abril y el 4 de mayo, durante el período de desescalada del estado de alarma decretado ante la Covid19 y a casi 8.400 personas, ha precisado la institución académica.

El estudio detalla cómo ha sido el lugar en el que han pasado el confinamiento las personas encuestadas y muestra, entre otros datos, que un 55,2 por ciento ha vivido el confinamiento en municipios de entre 10.000 y 400.000 habitantes.

Asimismo, según ha explicado Rosa Roig, el análisis detalla que "la mayoría de personas ha estado en sus viviendas habituales", que "disponían de balcón, terraza o elemento similar". La investigadora ha resaltado también que el estudio recoge además que "un 91,1 por ciento de los encuestados afirma que su vivienda al menos tiene 50 metros cuadrados".

Igualmente, hace mención al acompañamiento que se ha tenido durante el aislamiento e indica que en "la mayor parte" de los casos, 30,4 por ciento, este se ha llevado a cabo en pareja y que solo un 12,4 por ciento de las personas encuestadas ha pasado el confinamiento en solitario.

Por otro lado, respecto a otro de los aspectos tratados en la encuesta, la situación laboral, José M. Pavía ha apuntado que "destaca el alto porcentaje de personas encuestadas que ha estado teletrabajando, un 26,2 por ciento frente al 14,1 por ciento que ha salido de casa para trabajar".

"Dos de cada tres personas que han estado trabajando desde casa o desde su puesto han señalado que su rendimiento laboral se ha visto afectado", ha agregado el investigador, que ha señalado también que "entre los encuestados que teletrabajan, la mayor parte ha indicado que le gustaría alternar las opciones de teletrabajar y acudir al centro de trabajo".

El informe preliminar muestra además cómo ha afectado el confinamiento al colectivo de los estudiantes, que también ha visto alterados su motivación y rendimiento.

Síntomas de la Covid-19

Cristina Aybar ha añadido que la mayoría de las personas encuestadas manifiesta no haber tenido síntomas de la Covid-19 y que un 12,2 por ciento confiesa haber tenido síntomas compatibles aunque no ha tenido confirmación objetiva por no disponer de la prueba correspondiente.

Por otra parte, el estudio hace referencia a la valoración que se realiza de la gestión sanitaria en España y apunta que está "ligeramente mejor valorada que la gestión económica".