Feijóo: "Será inevitable la mascarilla en las verbenas"

Las fiestas populares serán autorizadas en Galicia a partir del 1 de julio, igual que la apertura de pubs y discotecas. Las condiciones todavía no están claras. En el primer caso, la Xunta concretará el lunes las obligaciones para su celebración, tras reunirse esta semana con el sector de orquestas. Feijóo adelantó ayer que las verbenas "no van a poder ser como eran con anterioridad". "Será necesaria la distancia de 1,5 metros y la mascarilla en esas fiestas. Comprendemos que no será muy bien recibido que una persona esté con mascarilla en una discoteca, pero será así. Necesitaremos distancia física y mascarilla de protección", avanzó el presidente de la Xunta, que vinculó la medida también a las verbenas.

El comité clínico del Sergas encargado de combatir la pandemia de coronavirus aprobará el lunes el borrador de protocolo sobre las medidas de seguridad para fiestas populares y locales de ocio nocturno, actividades que experimentan un momento de "dificultad máxima" por el parón vinculado al Covid-19.