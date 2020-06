Sanidad actualiza la cifra de muertos a 28.313 pero admite que hay 13.000 más sin atribuir

Después de doce días sin cambios, Sanidad descongeló ayer, como había anunciado el jueves, la cifra de fallecidos por coronavirus, que llevaban siendo 27.136 desde el 7 de junio, y contabilizó un total de 28.313. Horas más tarde, el Ministerio actualizó de nuevo la serie para incluir los fallecidos registrados entre el jueves y el miércoles, añadiendo dos más hasta los 28.315. El portavoz del Gobierno en esta epidemia, Fernando Simón, reconoció la "controversia" en torno a las cifras y que las de su departamento no incluyen el "exceso de fallecidos de 12.000 o 13.000 más de lo esperado", pero volvió a insistir en que no todos ellos, aunque sí "muchos", son atribuibles al Covid-19.

El incremento de 1.177 muertos que registra la cifra oficial de Sanidad queda aún lejos de los 43.340 que refleja el Sistema de Vigilancia de Mortalidad Diaria (MoMo) que coordina una institución estatal, el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, y que supervisa el número de defunciones para detectar, por ejemplo, excesos de mortalidad durante las olas de calor. En concreto hay una diferencia de 15.027 fallecidos entre esos 43.340 muertos y los 28.313 que reconoce Sanidad, que suponen tan solo el 65,32% del cálculo del MoMo.

Todos los expertos coinciden en que no todos de esos más de 43.000 muertos fallecieron por coronavirus. Un pequeño porcentaje de ellos son atribuibles probablemente a patologías graves que no fueron atendidas debidamente por la saturación de los hospitales o el miedo a acudir a ellos. "Hay un exceso de fallecidos algo mayor, 12 o 13.000 —admitió ayer Fernando Simón— pero de esos no hay confirmación de que haya sido por coronavirus. Muchos lo habrán sido, otros lo habrán sido por otras causas, pero en principio la cifra de los que se puede confirmar el diagnóstico es de 28.313", explicó.

La cifra del MoMo no es la única referencia para llegar a una cifra muy aproximada de fallecidos. Otros dos cómputos refieren una cifra en torno a los 43.000 muertos, los del Instituto Nacional de Estadística (43.945) y los de la asociación de profesionales de servicios funerarios Aesprof (43.985). Además, la suma de las respectivas cifras oficiales de las comunidades arroja una cifra de 42.680 muertos, según los expertos de la web covid-es.simplesite.com/. Sanidad dice que algunas comunidades incluyen en sus balances las personas que han muerto con síntomas compatibles pero no confirmados o los sospechosos, el criterio que de hecho recomienda la OMS. En el caso de Galicia, la cifra de fallecidos del Ministerio coincide con la que facilita la Xunta: 619.

Simón aduce que aún no dispone de los certificados de defunción, y fuentes de su departamento señalaron a Efe que el cálculo completo con la causa de cada óbito podría tardar hasta un año.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad se refirió, una vez más, a la "controversia" que suscitó tener las cifras de fallecidos congeladas alrededor de dos semanas. Lo atribuyó al "cambio de sistema de vigilancia" y a "la necesidad de actualizar los datos de todos los casos registrados en las bases de datos durante el pico de la pandemia, en el que no había capacidad física ni de tiempo para rellenar completamente las fichas".

Fernando Simón añadió que la decisión de mantener la cifra de 27.136 muertos durante 12 días se debió a "la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables", ya que las comunidades autónomas no pudieron "consolidar, actualizar y garantizar" sus datos hasta estos últimos días.