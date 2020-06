El causante del brote de O Barbanza llegó desde Brasil a principios de junio

El primer rebrote de Covid-19 en Galicia se anunció ayer, primer día sin estado de alarma en toda España. Se trata de 9 casos, 8 de ellos en Ribeira y 1 en A Pobra do Caramiñal. Según explicó el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Antonio Fernández Campa, el primer resultado positivo de este clúster (racimo) de contagios fundamentalmente familiar se verificó el pasado viernes día 19 en el Hospital do Barbanza de Ribeira y parece tener su origen en una persona que volvió a Galicia a principios de este mes de junio tras una estancia en Brasil, país que en este momento registra 480.000 casos activos y más de 50.000 muertos. Se realizaron otras 15 pruebas de contactos, todas con resultado negativo en las pruebas serológicas, pero cuyos individuos siguen en seguimiento.

Los servicios médicos creen que el origen de este brote principalmente familiar, que todavía se está investigando, está una persona que estuvo de viaje en Brasil y regresó en avión a través de Lisboa, después de lo cual pudo contagiar a su hija y al resto de los contactos. La entrada en Galicia de este sujeto, que no presentaba síntomas, se produjo a principios de este mes de junio, cuando todavía estaban vigentes las restricciones a los viajes por la pandemia, tanto en Portugal como en España. Tras aterrizar en el aeropuerto de Lisboa, el "paciente cero" de este foco tomó un autobús desde la capital portuguesa y entró en Galicia por el paso fronterizo de Tui.

Esta persona asintomática procedente de Brasil dio negativo en el test PCR que le realizaron los servicios médicos gallegos, que posteriormente le hicieron una prueba serológica. Esta segunda prueba dio positivo anticuerpos IgG, lo que indica que pasó la enfermedad.

Todos los casos positivos presentan sintomatología leve y no han precisado hospitalización, según precisó ayer el gerente del Servizo Galego de Saúde, Antonio Fernández Campa, en una videoconferencia con los medios de comunicación desde el Edificio Administrativo del Sergas en San Lázaro. En la rueda de prensa virtual participó también el director xeral de Saúde Publica, Andrés Paz-Ares.

Los 9 positivos se encuentran aislados en cuarentena durante 14 días, y los 15 contactos estrechos que han dado negativo continuarán en seguimiento en sus domicilios, asesorados por la Plataforma de Vigilancia Epidemiológica del Sergas.

Según explicó el gerente del Sergas, no todos los positivos son familiares, entre ellos hay también personas pertenecientes al círculo de amistades. Entre los 9 positivos aislados no se encuentra la persona procedente de Brasil que dio origen al brote, ya que ya ha superado la infección. El brote no está vinculado a ningún evento o fiesta, sino al simple contacto estrecho entre amigos y familiares.

El gerente del Sergas destacó el funcionamiento de los servicios de medicina preventiva y epidemiología de la Xunta. "Estamos ante un caso sobre el que hay que seguir muy atentos", advirtió Antonio Fernández Campa, que añadió que ha funcionado el dispositivo de rastreo y de control de casos, "de modo precoz desde el primero de ellos".