El Gobierno cede ante las comunidades y les permite fijar el número de alumnos por clase

Finalmente será cada comunidad autónoma la que decida el número máximo de alumnos por clase para el próximo curso, que empezará marcado por unos condicionantes de seguridad e higiene especiales debido a la crisis de la Covid-19 todavía presente y con posibilidad de rebrotes.

La propuesta inicial del Ministerio de Educación era en Infantil y Primaria (hasta 4º) establecer grupos de convivencia de entre 15 y 20 niños por maestro y mantener la distancia de 1,5 metros a partir de ese curso. En el nuevo protocolo enviado a las comunidades autónomas exprés a que estas "podrán flexibilizar el máximo del alumnado para formar estos grupos, siempre que la comunidad autónoma lo autorice", de manera que podrán fijar grupos de 20, 25, 28 o dejar las clases como estaban antes, estableciendo, eso sí, medidas que eviten posibles contagios.

Hasta nueve comunidades autónomas mostraron sus quejas (principalmente País Vasco y Madrid) a la propuesta de los 20 alumnos establecida inicialmente por el Ministerio de Educación, aludiendo a que era "inviable" por una cuestión de espacio y también de personal: profesorado para atender a los distintos desdobles en caso de dividir o distribuir en distintos espacios a los estudiantes de una clase.

La conselleira de Educación, Carmen Pomar, rechazó la idea de la "fragmentación" de los grupos actuales de escolares, teniendo en cuenta la sugerencia del Ministerio de Educación de clases de 15 escolares, hasta un máximo de 20. Pomar expresó que supondría una "ruptura" de los grupos ya establecidos. Por ello advertía que el "mantenimiento de los grupos actuales, con medidas de prevención sanitarias previstas, representa mayor seguridad socioemocional al alumnado para afrontar el nuevo curso después de varios meses separados de sus compañeros habituales". Además, la titular de Educación de la Xunta expresaba que esta reducción de alumnado "necesitaría unos recursos que no se podrían cubrir con los fondos anunciados por el Ministerio, ya que no se trataría solo de ampliar profesorado, sino también espacios educativos". "La realización de actividades al aire libre o la conversión en aulas de espacios destinados a otros usos no siempre es viable", expresaba.

También se pronunció en este sentido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con un paso más: "Hay bastante más riesgo en los recreos que en las clases", mostrando el rechazo de Galicia a rebajar el número de alumnos por aula y pidiendo al Ministerio de Educación una revisión de los cupos para la organización del próximo curso.

Educación con Sanidade

El nuevo documento enviado por el Ministerio de Educación a las comunidades permitirá que cada una organice el número de alumnos por clase. Desde la Consellería de Educación expresaron ayer que estudian el nuevo texto. "Recibimos el documento del Gobierno central de recomendaciones para los centros escolares para el próximo curso. Estamos analizando esta nueva versión del documento que también trasladamos a Sanidade para trabajar conjuntamente en un protocolo que responda a la realidad del sistema educativo gallego", según fuentes de Educación. ?El documento permite elevar por encima de 20 el número máximo de alumnos que puede haber en los grupos de convivencia estable , en los que los estudiantes no tienen que guardar distancia ni llevar mascarilla de protección. Si antes era hasta 4º de Primaria, en este documento amplía estos grupos de convivencia en todo Infantil y Primaria. Las comunidades habían hablado de "burbujas" de hasta 25 alumnos de manera que con este documento podrán prácticamente mantener las clases tal y como estaban hasta ahora. La recomendación para los cursos superiores es mantener la distancia de seguridad.