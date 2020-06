Los brotes de coronavirus activos en España ascienden a 40, con una docena de riesgo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informó ayer que Sanidad contabiliza 40 brotes activos en España, de los cuales, "11 o 12 son de riesgo". Los que "preocupan realmente", añadió, son los dos grandes brotes conocidos, en Aragón y Málaga, más uno recién detectado en Cantabria y del que está a la espera de más información.

"Que hablemos de brotes y no de transmisión comunitaria indica que estamos bien. Ahora mismo tenemos un control claro de una gran parte de los contagios que se producen en España. Se dan en personas más jóvenes por lo tanto son más leves y transmiten menos. No es necesario medidas poblacionales genéricas ahora mismo. Si empiezan a entrar casos importados que no detectamos a tiempo sí puede haber más casos", tranquilizó Simón.

Por su volumen, el de Aragón es, con 250 casos, el más importante, aunque Simón matizó que "el 95% de los casos son asintomáticos". La mayoría son temporeros y trabajadores de la industria hortofrutícola de cuatro comarcas. El brote de Málaga afecta a 89 personas de un centro de acogida de la Cruz Roja.

Sobre el resto de brotes activos destacó los detectados en mataderos, además de tres brotes en centros sanitarios (uno en León y dos en País Vasco), así como dos brotes en centros de acogida para personas vulnerables en Andalucía y uno asociado a una patera llegada a Canarias. Además, hay tres brotes familiares con menos casos en el municipio gallego de Xove, Cantabria y País Vasco.

Como medida de precaución ante el brote de Xove, en el que ya hay confirmados once contagios, la Xunta de Galicia decidió ayer suspender las visitas, salidas e ingresos de las residencias de mayores de A Mariña a la espera de la evolución en la zona.

Otro brote de riesgo es el de Navalmoral de la Mata (Cáceres), con 20 infectados y otras 30 personas aisladas. El problema de este foco es que no se ha encontrado aún a la persona que originó el contagio y que se encuentra en búsqueda y captura por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, desde la Junta de Extremadura se aseguró que no hay "transmisión comunitaria descontrolada".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias expresó su preocupación por los casos importados, de los que en la última semana se han detectado 54 casos, cifra que supone un 20% del total de los nuevos diagnósticos en el país.

Según datos de Sanidad difundidos ayer, el número de nuevos casos se ha reducido en las últimas 24 horas hasta 157, la mayoría, concentrados en Aragón (47), Madrid (39) y Andalucía (32). Asimismo, ha habido tres muertos. El numero de hospitalizados va bajando: son 1.922 y 260 en UCI.

Asimismo, según la última actualización de la Consellería de Sanidade, el número de casos activos en Galicia es de 333 -102 en el área sanitaria de A Coruña, 135 en la de Vigo, 27 en la de Lugo, 22 en la de Ourense, 8 en la de Pontevedra, 11 en la de Ferrol y 28 en la de Santiago-. Un total de 10.563 pacientes se han curado y en estos momentos no hay ninguno en UCI. Los fallecidos en Galicia ascienden a 619.

Por otra parte, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid ha restringido las visitas a varias residencias de mayores por nuevos casos de coronavirus, aunque matiza que son casos "puntuales y están controlados".