La vacuna de la gripe, una 'aliada' contra el Covid

Si la llegada del pico de la gripe ya suele colapsar las Urgencias y provoca cientos de ingresos solo en Galicia cada año, este invierno podría coincidir con la segunda oleada de coronavirus y poner en jaque a los hospitales. Por ello, Sanidad prevé adelantar la campaña de vacunación y busca que este año se inmunice más gente

Si gripe y coronavirus coinciden en el tiempo, el riesgo de que el sistema sanitario sufra un colapso es elevado. Solo en la anterior campaña más de 1.500 gallegos precisaron ser hospitalizados por las complicaciones de la gripe y si la segunda oleada de Covid-19 aparece mientras circula este virus, los expertos temen la saturación de los hospitales y las Urgencias. Por ello, con la mente ya en lo que puede ocurrir el próximo otoño, el Ministerio de Sanidad apuesta por reforzar la campaña de vacunación contra la gripe e incluso baraja adelantarla. Virólogos gallegos creen que vacunar antes puede tener ciertas ventajas pero recuerdan que el margen es limitado ya que para elaborar una vacuna eficaz primero hay que conocer las características del virus que circulará este año e instan a ampliar la vacunación a otros colectivos como "trabajadores de residencias de mayores, profesores o policías".

Pese a que hace solo diez días el departamento de Salvador Illa reconocía que barajaba adelantar la campaña de vacunación de la gripe incluso a agosto, esta semana ha anunciado que finalmente será en octubre "tan pronto como sea posible". En el caso de Galicia, el Sergas no ha confirmado si prevé adelantar una campaña que ya el pasado año arrancó el 14 de octubre. Los expertos tienen claro que las fechas no pueden variar mucho. "Las campañas anuales de vacunación frente a la gripe se realizan desde finales de octubre hasta diciembre porque las oleadas de gripe suelen iniciarse en diciembre y enero, aunque evidentemente hay gente afectada de gripe durante el otoño", indican los profesores de Virología de la Universidade de Santiago (USC), Isabel Bandín y Carlos Pereira. "El problema fundamental de adelantar mucho la vacunación tiene que ver con la composición de la vacuna. El virus influenza, que es el que causa la gripe, evoluciona constantemente. Nuestro organismo aunque haya tenido contacto con el virus que circuló el año anterior no es capaz de reconocer y neutralizar al que causa la gripe el año siguiente y por eso es necesaria una vacunación anual. Para decidir la composición de las vacunas es necesario contar con información sobre los virus que empiezan a circular cada temporada y para ello existe una red mundial de vigilancia coordinada por la OMS", dice Badín.

Eso sí, adelantar aunque sea unas semanas o días el inicio de la campaña tiene su lado positivo en un año protagonizado por la pandemia del coronavirus. "Iniciar la campaña antes podría evitar muchos de esos casos de gripe que son anteriores a la gran oleada y evitar que la sintomatología gripal, parecida a la del coronavirus, lleve a los médicos a dudar sobre la etiología de la enfermedad y a solicitar la realización de pruebas para el coronavirus", indican los profesores de la USC.

El objetivo del Ministerio de Sanidad es lograr que este año se vacune más gente contra la gripe con el fin de reducir su incidencia o complicaciones y así tener más camas libres para un posible nuevo pico de coronavirus. El Gobierno ha adquirido cinco millones extra de vacunas que se sumarán a las que compren las comunidades. Se busca alcanzar una cobertura vacunal del 75% en mayores de 65 años y personal sanitario y superar el 60% en embarazadas y en grupos de riesgo. Galicia ya cumple con la inmunización a embarazadas (el 65% en la anterior campaña) pero debería mejorar en mayores (60%) y en sanitarios (51%). Los expertos aconsejan ademas ampliar este año los grupos a los que va destinada la vacuna. "Debería incluirse también a otros colectivos como los trabajadores de residencias y centros de día, a los profesores de todos los niveles de educación, policía, etc...", indican.

Virólogos recuerdan que la vacuna contra la gripe es la fórmula más eficaz de "prevenir muchos casos o reducir su gravedad" y recuerdan que pese a que ahora el foco está puesto sobre el Covid-19, "la gripe causa cada año "un número importante de muertes". "No acabamos de entender cómo hay personas de los colectivos de riesgo que siguen sin vacunarse", lamentan estos dos profesores de Virología, quienes resaltan que este año cobra todavía más importancia el inmunizarse para "evitar que se tengan que hacer pruebas innecesarias de Covid a enfermos de gripe, debido a la similitud de síntomas inicial, y por otra parte, para evitar que se saturen los hospitales con enfermos con problemas respiratorios causados por cualquiera de estos dos virus". Por todo ello, la vacuna puede convertirse este año en una aliada contra la pandemia.