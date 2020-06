Los contagios repuntan a 191 pero Sanidad considera los brotes bajo control

El Ministerio de Sanidad registró ayer otras ocho personas fallecidas con coronavirus, que elevan los decesos de la última semana a 11 y suman 28.338 muertos desde el inicio de la pandemia. Los contagios diagnosticados en las últimas veinticuatro horas suben a 191, lo que supone 34 más que la víspera, de los que 72 corresponden a Aragón , donde continúa activo un brote de coronavirus en cuatro comarcas. De estos, 25 se han diagnosticado en las comarcas afectadas por brotes en la provincia de Huesca (Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera) y 20 en la del Bajo Aragón Caspe. De este modo, las comarcas aragonesas que tuvieron que regresar de la fase 3 a la 2 acumulan, según datos provisionales, alrededor de 270 positivos.

También 23 policías permanecen aislados en Murcia tras intervenir en el dispositivo activado ante la llegada de una patera al municipio de Águilas (Murcia), en la que viajaba un inmigrante que ha dado positivo por coronavirus. Todos se someterán a principios de la próxima semana a las pruebas del Covid-19. En Málaga, donde se sitúa el otro brote de coronavirus que más preocupa a las autoridades sanitarias, el foco está localizado y la situación sigue bajo control, según la Junta de Andalucía, que realiza un estudio epidemiológico para rastrear a todos los posibles contactos. El brote del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja ha afectado hasta el momento a 87 personas, que están en aislamiento y custodiados por las fuerzas de seguridad del estado.

Además, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha ampliado el estudio de trazabilidad a los otros centros de Cruz Roja de Málaga tras detectar este foco para rastrear a todos los contactos de los positivos.

Andalucía registra ocho brotes por coronavirus que afectan a 156 personas en cinco provincias: Málaga, Cádiz, Huelva, Almería y Granada, y el más numeroso es el de la provincia malagueña, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico. De los ocho brotes, la Junta da por controlados dos: uno en el área metropolitana de Granada con 14 casos y otro del Campo de Gibraltar con 20 contagiados. El resto está en fase de investigación.

Madrid, además de dos de los decesos, ha informado de 41 nuevos positivos, y Cataluña ha contabilizado 36 casos pero ninguna muerte, igual que Andalucía, donde los contagios confirmados ascienden a 12, veinte menos que en la estadística facilitada la víspera por Sanidad.

En los datos de ayer vuelven a faltar los números de casos de Castilla-La Mancha, que no ha podido cargarlos "por problemas técnicos"; bajo esta premisa, el resto de comunidades no ha superado las 7 infecciones, y tres (Asturias, Cantabria y la Comunidad Valenciana) además de Ceuta y Melilla, no ha comunicado ninguna nueva. Castilla y León ha aglutinado la inmensa mayoría de las defunciones, con 7 de las 11 ocurridas en la última semana.