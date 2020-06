Diez lecciones de la crisis del coronavirus

'El arte de aprovechar nuestras faltas', título de un conocido libro de espiritualidad, podría ser un buen lema a la hora de sacar conclusiones positivas de la crisis del coronavirus en España. En algunos casos se trata de corregir de cara al futuro los errores cometidos durante esta pandemia, como los que se han dado en la gestión de las residencias de mayores o en la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En otros casos, de afrontar nuevos retos y aprovechar las ventajas que nos brindan las nuevas tecnologías para impulsar el teletrabajo o las clases 'on line'. Como decía un personaje de la película 'Tucker', "las dificultades son oportunidades en ropa de faena"

Una sanidad pública fuerte, con más personal y recursos

La pandemia del Covid-19 ha sido toda una prueba de fuego para la sanidad pública, pues ha revelado sus fortalezas pero también sus debilidades. Lo que parece claro es que habrá que dotar a la salud pública, transferida a las comunidades autónomas, de más medios personales y materiales. Así lo entiende Susana Aldecoa, presidenta de la Asociación Gallega de Medicina Familiar y Comunitaria: "Esta crisis nos deja con la lección de que la salud pública no tenía un plan de epidemias ni un buen sistema de vigilancia epidemiológica. Hacen falta también equipos de protección para el personal; no se puede esperar a que esté en marcha un problema para buscar las soluciones. Vamos muy justos de todo, tanto de personal como de recursos materiales. Llevábamos años diciendo que así no íbamos bien, y el esfuerzo que ha tenido que poner el personal sanitario ha sido agotador". Por otra parte, esta crisis "nos ha dejado sin capacidad de respuesta para todo lo que quedó sin hacer". En el aspecto positivo, Susana Aldecoa destaca "la flexibilidad del personal sanitario para adaptarse a situaciones críticas, pero necesitamos un apoyo mayor por parte de los servicios centrales, con protocolos claros y rápidos".

Una mejor coordinación entre Gobierno central y autonomías

A la hora de afrontar la crisis del coronavirus en España, se han puesto en evidencia las disfunciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. En los primeros momentos de la pandemia, el Ministerio de Sanidad asumió la coordinación, pero se vio desbordado al carecer de instrumentos y de unas competencias que estaban en manos de las autonomías. El politólogo Xosé Luis Barreiro Rivas lo tiene claro: "Si el Ministerio de Sanidad no tiene competencias ni recursos, lo mejor que podía hacer es no existir. Y lo mismo sucede con el Ministerio de Cultura". En opinión del profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago, las disfunciones que han quedado patentes entre el Gobierno central y las comunidades autónomas "no responden tanto a un problema estructural relacionado con el modelo de descentralización de España -que también se podría mejorar-, sino a la falta de un consenso sobre las competencias y financiación de cada autonomía. Es también un problema de falta de confianza. No se puede tener un país descentralizado y después desconfiar de que la descentralización funcione. En realidad, no funciona porque hay desconfianza en ella o porque las autonomías se han convertido en un instrumento más de la confrontación ideológica".

Revisar el modelo de las residencias de mayores

La gestión en las residencias de mayores, donde ha habido tantas víctimas mortales, ha estado en el ojo del huracán de la crisis del Covid-19. Mientras los responsables de las mismas argumentan que no son hospitales y que no recibieron el apoyo suficiente de las administraciones públicas, el debate alcanza también a la escasez de residencias de titularidad pública. Hace unos días, el Defensor del Pueblo en funciones reclamaba en una Comisión del Congreso "una revisión del modelo de los centros de mayores", una revisión que han acordado pactar el Gobierno central y las autonomías. En palabras de Francisco Fernández Marugán, "tenemos que prestar una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales para poder hacer frente a los retos actuales y futuros".

Necesitamos de los demás: el valor de familia y los amigos

El virus SARS-CoV-2 nos ha hecho más vulnerables como individuos. El apoyo de la familia y los amigos, además de facilitar el confinamiento, aparece ahora como un valor fundamental. José Francisco Durán, profesor de Sociología, señala que una de las características de nuestras sociedades "es que son esencialmente individualistas, y lo que nos enseña la pandemia es que para salir de las situaciones graves no nos basta ese individualismo". Añade que nuestras sociedades "son esencialmente individualistas porque están basadas en la producción y el consumo, y esos dos ámbitos están muy vinculados a que el individuo le saque el máximo rendimiento, o decida lo que tiene o no que comprar". En su opinión, habría que aprovechar la crisis para reflexionar sobre las cosas importantes".

El reto de la educación digital y las clases telemáticas

El cierre de colegios y universidades motivado por la pandemia ha servido también para poner en marcha diversas iniciativas de clases on line y una mayor apuesta por los medios digitales en la educación. Como señala David Calle, profesor finalista de los Global Teacher Prize, "hay competencias digitales que deben adquirirse y que tanto profesores como alumnos deben mejorar en ese sentido todo lo posible. Hay que ayudarles, pero se ha visto que no se tienen y se están echando de menos. Además, se ha evidenciado una brecha digital. La educación digital se ha visto reforzada, pero queda mucho por hacer". De todas formas, este experto sigue defendiendo la educación presencial, "porque no hay ordenador ni videoconferencia, ni vídeo de youtube, que pueda sustituir lo que hace un profesor en clase".

Una mayor inversión en proyectos de investigación

Los países que aumentaron su inversión en investigación científica en la crisis económica de 2008 son los que mejor están controlando la pandemia. Como apunta África González, presidenta de la Sociedad Española de Inmunología, España tiene muy buen nivel de investigadores, "pero falta mucho más dinero invertido en investigación y en tejido empresarial biotecnológico. Debemos incidir en este aspecto para poder aportar valor añadido en esta y otras futuras pandemias, tanto en componentes de cuidado médico, kits diagnósticos, nuevos fármacos, vacunas... Deberíamos intentar ser líderes en algo más que en turismo y servicios". Lamenta la catedrática que España se haya quedado fuera del acuerdo de varios países europeos para hacer millones de dosis de vacunas frente al virus.

El auge de lo local en la era global

Frente a la globalización de las últimas décadas, la crisis del coronavirus ha impulsado movimientos a favor de lo local, de lo más cercano. Tanto en el diseño de las nuevas ciudades como en la actividad comercial, cada vez hay más voces que reivindican lo más próximo. El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, comenta que "el consumidor se ha dado cuenta de que el comercio de cercanía es necesario; y nosotros somos también más conscientes de que tenemos que acudir cada vez más a las ventas por internet y estar más presentes en las redes sociales". Señala Seijas que los consumidores "se han sensibilizado y se han dado cuenta de que comprar en el pequeño comercio es vital para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Donde no hay comercio no hay vida"

Una industria menos dependiente del exterior

La excesiva dependencia del exterior de la industria española es otra a de las debilidades que han salido a relucir con motivo de la pandemia de coronavirus. En general, los países occidentales se han visto incapaces de hacerse con mascarillas o equipos de protección por el simple hecho de que la mayor parte de ese material se importa de China o de otros países asiáticos. "Y no sólo las mascarillas, también nuestra industria textil o del calzado se encontró con problemas para traer la producción que tenía deslocalizada", explica la economista de Comisiones Obreras Maica Bouza. "Es el momento -añade- de plantearnos recuperar una industria que dejamos ir pensando que los costes de personal era lo determinante. Por ejemplo, el mercado de batas y equipamientos podría ser una oportunidad para nuestra industria textil".

El teletrabajo ha llegado para quedarse

Desde los primeros días del confinamiento, muchas empresas pusieron en marcha herramientas digitales para facilitar el trabajo desde casa de sus empleados. Lo que surgió por las restricciones de la pandemia, se presenta ahora también como una buena forma de conciliar trabajo y vida familiar. "El teletrabajo llegó para quedarse. Y no estábamos preparados en multitud de cosas. En Galicia, por ejemplo, no tenemos una buena conexión a internet fuera de los grandes núcleos urbanos", señala Maica Bouza, economista y responsable de Empleo de CCOO en Galicia. Otro de los problemas es que se trata de una fórmula que no está regulada en la negociación colectiva. "Partiendo de estos dos déficits -añade Maica Bouza-, deberíamos aprovechar el momento para impulsar que en la negociación colectiva se regule el trabajo: cómo, cuándo y en que condiciones puede darse, partiendo siempre de la voluntariedad y de la compensación por los medios materiales que ponen los trabajadores". Entiende también que habrá que poner ciertos límites para que no perjudique su vida privada. Teme, por otra parte, que se utilice el teletrabajo "para la deslocalización empresarial o crear falsos autónomos, por lo que ve necesario establecer algún tipo de legislación al respecto".

La vuelta a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente

La comunidad científica lleva años advirtiendo de que la pérdida de biodiversidad actúa como catalizador para la expansión de virus y enfermedades infecciosas. En este sentido, una de las pocas cosas positivas de la pandemia ha sido la reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente. Los meses de confinamiento supusieron también un nuevo interés por disfrutar de la naturaleza y los espacios al aire libre. A Estanislao Fernández de la Cigoña, pionero de la ecología en Galicia, le "encantaría" que aprendiéramos esta lección de respetar más la naturaleza, "aunque creo que no lo vamos a conseguir, porque los habitantes de las ciudades siguen siendo muy de ciudad, e incluso les molesta la presencia de animales que en su momento fueron los propietarios reales del terreno". En cuanto al respeto al Medio Ambiente, De la Cigoña está convencido de que "se ha avanzado mucho en los últimos veinte años, porque los chicos respetan el medio ambiente; aunque después tienen esa edad del botellón: son ecologistas menos cuando practican el botellón". Respecto a la contaminación industrial, entiende que se han dado pasos importantes, "sobre todo gracias a una legislación más exigente, porque antes las industrias vertían a los ríos y no les pasaba nada. Hoy, por lo menos, eso ya no se concibe".