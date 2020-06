La Xunta se replantea el bono de 250 euros a los sanitarios tras las críticas

El Gobierno gallego se replantea el bono turístico de 250 euros para 20.000 profesionales sanitarios por su trabajo durante la pandemia sanitaria. Tras las críticas de los colegios profesionales y sociedades médicas, la Xunta ha abierto "un periodo de reflexión" sobre este bono, confirmaron ayer a este diario fuentes del Ejecutivo autonómico. Encima de la mesa: anularlo, introducir cambios o mantenerlo tal cual. Le están "dando vueltas" a qué hacer con una medida que le valió la reprobación de la mayoría de los sectores sanitarios gallegos.

Ya el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, pidieron disculpas el pasado domingo por "la pésima explicación" de una iniciativa que los médicos interpretaron como "una propina" y una "frivolidad".

El jueves Feijóo había adelantado que habría incentivos económicos para el personal del Sergas y enmarcó el bono de 250 euros en las ayudas a la reactivación del sector turístico. Se trataba de tarjetas con 250 euros destinadas a gastar en hoteles, restaurantes y otros locales turísticos. El gasto se podría hacer entre el 15 de julio y el 13 de diciembre. La Xunta preveía poner cinco millones de euros mientras que los hosteleros y restauradores se hacían cargo a través de paquetes específicos de unos descuentos del 15 %.

Los reproches

Los cuatro colegios oficiales de médicos de Galicia expresaron su "rotundo rechazo" al bono. Los facultativos no ahorraron descalificativos a la medida, que vieron "frívola", "poco seria" e "improvisada". "Nuestra deontología y nuestro juramento hipocrático nos impiden aceptar propinas como esta", censuraron. "Los médicos reclamamos dignidad, no frivolidad. Pedimos estabilidad en el trabajo, no contratos temporales, y recursos suficientes para realizar nuestra labor en las mejores condiciones de seguridad y eficiencia. En una palabra, pedimos que la Administración nos trate con la consideración debida y refuerce nuestro sistema para hacer frente a contingencias como las que hemos vivido y estamos viviendo", se quejaron.