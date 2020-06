Los humanos ya pescaban en el Mediterráneo entre el Pleistoceno y el Holoceno

Investigadores del seminario de estudios de investigaciones prehistóricas (Serp, por sus siglas en catalán) de la Universitat de Barcelona (UB) han identificado en un estudio que los cazadores recolectores explotaban el medio marino en la costa mediterránea entre el Pleistoceno y el Holoceno.

La revista 'The Journal of Island and Coastal Archaeology' ha publicado los resultados que muestran que los recursos marinos de la zona no se limitaron a la recolección de moluscos sino que también se incluía la pesca, aunque "no se han conservado muchos restos", ha informado la UB en un comunicado este jueves.

Los investigadores han analizado diez yacimientos arqueológicos situados a lo largo de 800 kilómetros de la costa, en concreto, tres en Tarragona, dos en Castellón, uno en Valencia, tres en Murcia y uno en Málaga.