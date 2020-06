La Xunta y Cruz Roja buscan familia de acogida para 38 menores de A Coruña

La Xunta y Cruz Roja cuentan en la provincia de A Coruña con una red de 137 familias dispuestas a acoger temporalmente a menores cuyos padres biológicos no puedan hacerse cargo de ellos, que cumplen con los requisitos que exige el programa de Acollemento Familiar y que han recibido la formación necesaria. Pero no son suficientes. Pese a que en la actualidad hay 123 menores que viven con una familia de acogida en la provincia, se precisa un hogar para otros 38 niños o adolescentes ya que no siempre las familias que hay en la red se ajustan a las necesidades que precisan estos pequeños.

El Defensor del Pueblo alertaba hace unas semanas que el número de familias de acogida en España es "insuficiente" para dar un hogar a los niños que se encuentran en situación de desamparo. En el caso de A Coruña quienes están a la espera de un hogar temporal son, en su mayoría, "grupos de hermanos, adolescentes o niños con alguna discapacidad", explican desde Cruz Roja A Coruña.

E ¿Qué niños forman parte de este programa? Se trata de menores cuya guarda o tutela es de la Xunta y que se encuentran en situación de desamparo o cuyas familias no pueden hacerse cargo temporalmente de ellos por su situación socieconómica, problemas de adicciones, tener que estar en el hospital, etc...

E ¿Quién puede ser familia de acogida? Cualquier persona, matrimonio o pareja de hecho, con o sin hijos. "Solo se requiere que exista voluntad de acoger aceptada por todo el núcleo familiar, capacidad para cubrir las necesidades básicas del niño, y estabilidad emocional", dicen en la Xunta.

E ¿Qué hay que hacer? Presentar una solicitud en Cruz Roja, cuyos técnicos realizarán una valoración de la familia para ver si cumple los requisitos y de ser así, hacer un curso formativo.

E ¿Puede ser la antesala a la adopción? No. Se trata de una medida temporal con el fin de que el menor vuelva con sus padres biológicos. En caso de no ser posible, la familia de acogida no tendrá prioridad para su adopción.