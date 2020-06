Illa asegura que no habrá otro confinamiento como el decretado el pasado mes de marzo

El ministro de Sanidad señaló ayer que no habrá otro confinamiento como el decretado en marzo pasado, y dijo que en su lugar habrá confinamientos "quirúrgicos" para hacer frente a los rebrotes, y para los que no sería necesario el estado de alarma. "Creo que no volverá el confinamiento", dijo Salvador Illa, que realizó estas declaraciones al programa de radio a El món a RAC1, de Cataluña. Sin embargo, Illa quiso curarse en salud y no descartó del todo el confinamiento total si se produjera un gran aumento de casos.

En cuanto a una posible "segunda ola" epidémica, Illa auguró que sería de "una intensidad menor y de magnitud inferior" a la registrada en meses pasados, porque el sistema sanitario está mejor preparado. Dijo que, en cualquier caso, se puede evitar si se mantiene una "actitud responsable" y medidas de seguridad entre la población.

Sobre los brotes que se han producido tras el fin del estado de alarma, más de medio centenar en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, el titular de Sanidad recordó que los hay "en todos los países", y que, aunque la pandemia está controlada en España, el coronavirus "está circulando de manera acelerada y no hay evidencia científica de que sea estacional".

Salvador Illa destacó el "esfuerzo sin precedentes" que se está realizando en todo el mundo para descubrir una vacuna, y estimó que estará disponible en el plazo de un año.

Preguntado por su gestión de la epidemia, Illa manifestó que nunca ha pensado en dimitir y que nadie le ha pedido que deje el cargo, y volvió a defender la idea del Gobierno de que todos los países "han llegado tarde".

El Ministerio de Sanidad tenía contabilizados ayer 51 brotes de casos de coronavirus sin cerrar, aunque tan solo le preocupan once de ellos, especialmente los declarados en Aragón, además de los de Lleida, Valladolid, Málaga, Murcia y Galicia.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró ayer que estas cifras van a ir cambiando en los próximos días e insistió en que la mayor parte de los focos detectados por Sanidad no son de interés y en su mayoría son asintomáticos.

A Mariña: 6 casos más

Simón habló del brote de Galicia en A Mariña, que junto al de Murcia constituye un agrupamiento familiar que se debe "manejar con cuidado", aunque en su mayoría se trata de casos "asintomáticos probablemente antiguos". La Xunta informó ayer de que seis positivos más elevan a 28 los casos registrados en este brote de la comarca lucense.

Respecto al surgido en tres comarcas de Huesca, en el que se han diagnosticado alrededor de 250 positivos, Fernando Simón dijo que "parece que evoluciona bien" y solo el 10% de los afectados presenta síntomas y está en aislamiento, mientras que la mayor parte del resto no tienen sintomatología y son infecciones ya resueltas. Lo cual significa que "están controlados" y, de haber habido una transmisión comunitaria, ha sido "muy limitada", aseguró.

Los otros focos que interesan a Sanidad son el detectado en un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, que suma ya 103 casos; el del Hospital Río Hortega de Valladolid que "preocupa un poco por el tamaño, pero son muchos asintomáticos con infecciones resueltas".