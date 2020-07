El cerdo, huésped de otro virus pandémico

Cuando la pandemia de Covid-19 no ha llegado siquiera al principio de su fin, sino como mucho, al fin de su principio, según advierte la OMS, surge otra posible amenaza a la salud global: la de la nueva cepa de gripe porcina identificada en cerdos de China y que podría transmitirse a humanos. Los científicos chinos aseguran que los experimentos en hurones, animales en los que la gripe cursa de modo parecido a las personas, demuestran que se trata de una cepa "altamente contagiosa" y que provoca "síntomas graves".

Según el célebre científico estadounidense Anthony Fauci, este virus H1N1 con genotipo G4 tiene rasgos comunes con los que causaron las pandemias de 1918 -que provocó la muerte de alrededor de 50 millones de personas- y de 2009 -con un saldo de 284.000 víctimas mortales estimadas-. Sin embargo, aunque se cree que tiene potencial de saltar al ser humano y convertirse en una pandemia, todavía no se han verificado contagios a humanos. "No es una amenaza inmediata en la que ves infecciones, pero es algo que necesitamos vigilar, como hicimos en 2009 con la emergencia de la gripe porcina", declaró ayer Fauci.

La investigación que ha dado con esta cepa, liderada por el científico Liu Jinhua de la Universidad de Agricultura de China y publicada por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas. En dichas muestras se hallaron 179 virus diferentes de la gripe porcina, entre ellos el de genotipo G4, una combinación de tres linajes, entre ellos la cepa del H1N1 que provocó la pandemia de gripe A de 2009 tras pasar de los cerdos a los humanos en Veracruz, México. Este virus de genotipo G4 se ha estado disparando desde 2016 y ya es predominante entre los cerdos de diez provincias de China, apuntan los autores del estudio.

Sin embargo, algunos científicos creen que la probabilidad de que este virus cause una pandemia es baja. Es el caso de Martha Nelson, bióloga estadounidense especializada en virus porcinos, que sin embargo advierte, en declaraciones a la revista Science, que la cepa de gripe H1N1 de 2009 no fue detectada hasta que saltó al ser humano.

El microbiólogo gallego José Mª Eiros, director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, destaca la solidez del estudio chino y el prestigio de la revista PNAS, y recuerda que los virus gripales que afectan primariamente tanto a aves como al ganado porcino han saltado al ser humano y han recombinado también entre ellos también en China. "Este virus es muy parecido a un linaje euroasiático de un virus que tuvo un cuádruple origen, que fue el virus pandémico de 2009, el H1N1, como ha dicho Fauci. Tiene cuatro grandes componentes genéticos, unos eran porcinos, otros aviares y otro humano", indica.

Eiros explica que desde siempre "el cerdo es un vaso de mezcla antigénica tanto para virus aviares como humanos, porque expresa en su anatomía tanto los receptores de los virus aviares como los de los humanos, que son distintos". En el organismo del cerdo se mezclan virus que luego pasan a los humanos. Ocurrió en 1918 en la granja de Kansas (EEUU) donde se cree que surgió el virus de la mal llamada gripe española de 1918, y donde convivían tanto cerdos como aves estabuladas, que a su vez tenían contacto con las migratorias. "En el cerdo se pueden recombinar virus de otros orígenes animales, y desde ahí pueden dar el salto a los humanos", remarca Eiros.

Los virólogos han advertido que la convivencia entre varias especies animales, tanto en la producción intensiva en granjas, como en mataderos y en los "mercados húmedos" asiáticos, donde se venden y sacrifican varias especies, también salvajes, deben ser objeto de un estrecho control sanitario, y eso no es fácil en un país grande como China.

"El cerdo es un vaso de mezcla de virus de diferentes procedencias -insiste el científico lucense-, es algo conocido, no nos inquieta, pero la monitorización de la gripe animal es un buen preámbulo para controlar una cepa que aparezca como emergencia".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece redes mundiales de vigilancia que confía a los laboratorios nacionales y regionales de gripe. "Así se puede monitorizar la circulación de estos virus, en íntima conexión con las redes de vigilancia animal -dice Eiros-. Por una parte se vigila la gripe humana, y por otra se vigila la gripe en animales".

En este contexto de pandemia de coronavirus, la vigilancia de los animales tiene sentido, ya que este virus de la gripe H1N1 y el SARS-CoV-2 tienen en común que su origen primario es zoonótico. "Cuidar el ganado y los animales siempre tiene una rentabilidad positiva para el ser humano -apunta-. De hecho, los centros nacionales de gripe tienen varias categorías, y la máxima es aquella en la que incluyen también los virus de animales".

¿Ha podido pasar ya este virus a los humanos? Eiros dice que cuando se detecta el salto al hombre de un virus zoonótico es que el virus "ya lo ha ensayado otras veces: probablemente no detectas el salto a la primera". Y según el estudio, este virus se ha hecho prevalente en cerdos desde 2016. El científico gallego menciona la "arqueología serológica", que permite saber si algunas personas desarrollaron anticuerpos a virus que aparecen con posterioridad, gracias al análisis de suero congelado durante años. "Eso nos permitió saber que en los 60 algunos occidentales que iban a África tenían ya contacto con el VIH", que no "explotó" hasta 1981.