El epidemiólogo de la Casa Blanca no descarta 100.000 casos al día si no se toman medidas

El epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, no descarta que en Estados Unidos se alcancen los 100.000 nuevos casos de Covid-19 al día a menos que se tomen medidas, al tiempo que advierte de que podría no haber lista una vacuna para principios de 2021, como se esperaba.

"Ahora tenemos más de 40.000 casos por día. No me sorprendería si llegáramos a 100.000 casos si esto no cambia, y estoy muy preocupado", señaló Fauci durante una comparecencia ante el Senado, incidiendo en que los rebrotes en algunas partes "ponen a todo el país en peligro"."Claramente vamos en la dirección equivocada", consideró, subrayando que "ahora mismo no tenemos un control total". "Estoy muy preocupado por que la cosa se puede poner realmente muy mal", advirtió e insistió en la responsabilidad individual de cada ciudadano para controlar la pandemia.