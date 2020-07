Identificado un mecanismo que controla la aparición de un tumor de hígado

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares han descubierto un mecanismo que controla la aparición de un tipo de cáncer de hígado. El estudio, publicado en la revista The Proceedings of the National Academy of Sciences y financiado parcialmente por la Asociación Española Contra el Cáncer, ha identificado una proteína que, al ser bloqueada, reduce drásticamente la incidencia y la progresión de este tipo de cáncer, denominado colangiocarcinoma.

El cáncer de hígado es el quinto tumor más común y la segunda causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo. En concreto, el colangiocarcinoma -el segundo cáncer de hígado más común-, se genera en las vías biliares y tiene un desarrollo clínicamente silencioso, aseguran los investigadores. Y, debido a la ausencia de marcadores tempranos para su diagnóstico, la mayoría de los pacientes se identifican en una etapa avanzada del mismo.