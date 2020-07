El Hospital de A Coruña analiza una de cada cinco pruebas PCR que se hacen en Galicia

El servicio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha analizado 80.000 muestras relacionadas con el Covid-19 desde el inicio de la pandemia. Casi la mitad son test PCR para detectar si un paciente tiene o no el virus, lo que supone que solo el centro coruñés ha realizado una quinta parte (el 21,5%) de las pruebas hechas en toda Galicia y que ayer ascendían a 185. 374. "Pese a que se ha recuperado parte de la actividad normal que había bajado en estos meses, seguimos con el laboratorio Covid activo las 24 horas de los siete días de la semana y realizamos unas 500 PCR diarias", señala el jefe de Microbiología, Germán Bou.

Pese que cada año procesan más de 400.000 muestras de pacientes del área sanitaria para diagnosticar todo tipo de infecciones - "de orina, sepsis, muestras meníngeas, de piel, de partes blandas, etc.", explica Bou, quien resalta que no solo las recepcionan, registran y analizan "sino que determinamos el agente patógeno que hay o no y en función del diagnóstico indicamos al clínico que tratamiento debe dar"- ha sido con el coronavirus "cuando hemos adquirido un papel más relevante, más protagonista". El volumen de trabajo se disparó. "Es cierto que en plena pandemia se redujo toda la actividad y eso redundó en menos muestras no Covid, por ejemplo, hicimos un 40% menos de urocultivos, pero nunca se quedó a cero, llegaban muestras de otras cosas", indica este microbiólogo.

Ellos son los encargados de dar el resultado de cualquier prueba PCR que prescriba un médico en todo el área sanitaria. Pese a haber superado ya lo peor de la pandemia, realizan cada día una media de medio millar de pruebas. "Mantenemos mucha actividad Covid porque estamos con un segundo cribado en las residencias de mayores, atendemos las demandas de Atención Primaria y los pacientes del hospital. En esta fase es muy importante la vigilancia para detectar cualquier posible caso aunque es cierto que hace días que no tenemos positivos", explica Bou.

El área de Microbiología es también la encargada de dar los resultados de los test de anticuerpos que realizan tanto el Sergas como el Ministerio. "Fuimos seleccionados junto al Hospital de Santiago en el estudio de seroprevalencia nacional y nos encargamos de analizar las muestras de todo el norte de Galicia", señala Bou, quien cifra en unos 38.000 los test de anticuerpos que pasaron por el laboratorio desde marzo para ser analizados.

Una actividad diaria frenética que no les impide colaborar también con distintos estudios sobre el coronavirus e incluso aportar su granito de arena mediante proyectos de investigación propios. "Tenemos un grupo que analiza la presencia de Covid en aguas residuales, lo que puede servir como un sistema de detección precoz ante posibles rebrotes y también tenemos otro proyecto para la secuenciación del virus que sufren los pacientes del área de A Coruña, para ver si es diferente al de otras zonas del país o del extranjero", indica Bou, quien aclara que esto les permite saber, entre otros detalles, "si el virus es más virulento, más peligroso o no".

Para realizar todo este trabajo, el centro coruñés tuvo que reforzar la plantilla y la estructura del servicio de Microbiología. Se habilitó un segundo laboratorio, especializado en Covid, y en funcionamiento las 24 horas "para lo que se contrató a técnicos y se reforzó la plantilla también con un nuevo médico adjunto". Todo ello junto a la incorporación de los último en tecnología para agilizar los tiempos de diagnóstico. "Tenemos opción de aplicar técnicas rápidas que permiten tener el resultado del PCR a los 30 o 50 minutos, muy útil para pacientes que van a someterse a una cirugía, por ejemplo", explica Bou, quien informa de que a final de este mes pondrán en marcha un innovador robot -gracias a una donación de Inditex- con capacidad para realizar hasta 2.000 PCR al día. "Todo por si se produce una segunda oleada", dice Bou. La próxima semana estrenarán también un nuevo dispositivo que permite agrupar muestras para su análisis y reducir el tiempo de espera para conocer el diagnóstico.