La 'raia' estrena su 'nueva normalidad' con la apertura de fronteras con Portugal

Aunque la nueva normalidad llegó a Galicia antes que al resto de España, en la raia miñota no se notó hasta ayer, cuando con la apertura de las fronteras entre España y Portugal, vecinos de ambos lados del Miño pudieron reencontrarse tras casi cuatro meses de separación. Donde más se notaron las ganas de cruzar la frontera fue en la Eurociudad Tui-Valença, cuyo viejo puente internacional se reabrió al tránsito en cuanto las agujas del reloj marcaron la medianoche. Fue el propio alcalde tudense, Enrique Cabaleiro, quien retiró las vallas que impedían el paso y, junto a los miembros de la corporación y una comitiva formada por treinta personas, fue al encuentro de su homólogo valenciano, Manuel Lopes. Ambos coincidieron al decir: "Para nosotros esto no es un paso fronterizo, es una calle".

Y precisamente esa calle recobró la vida en el día de ayer. Por fin gallegos y lusos pudieron volver a cruzar el viaducto para retomar costumbres que quedaron paralizadas, primero por el confinamiento, y luego por el cierre de fronteras. El mejor ejemplo es el de Rosana y José Manuel, un matrimonio de Tui con "muchísimas ganas de volver a hacer vida en Valença". "Llevamos años viniendo a desayunar y también venimos aquí al gimnasio", cuentan después de ir a informarse sobre las nuevas medidas anticovid del gimnasio y tras tomarse el café. Luego, unas compras y, antes de volver a Tui, otro café, que, después de cuatro meses, hay muchos pendientes.

La casualidad quiso que la tan ansiada apertura de fronteras coincidiera en miércoles, día en el que se celebra la feria semanal de Valença. Muchos gallegos acudieron a la cita, pero también vecinos de otros lugares pues, tal y como dijo Avelino desde su puesto de flores, "la feria de Valença no se entiende sin los españoles, hoy por fin hay movimiento; las semanas pasadas al mediodía ya desmontábamos, no valía la pena". La misma opinión tienen Adelina, emocionada por volver a reencontrarse con Rafael y Rosa, un matrimonio de Gondomar que lleva toda la vida comprando el pan "para toda la semana" en el puesto de Adelina. "Nuestros vecinos de verdad son los gallegos, no los de Lisboa", destaca esta veterana de la feria de Valença.

A medida que transcurría la mañana la afluencia de españoles en tierras lusas iba in crescendo. Hasta los vigueses tenían morriña de la feria de Valença. Es el caso de Estefanía, Jana, Paula y Alejandra, que no volvieron a la ciudad olívica sin hacerse con los mejores "chollos" para la casa. Y es que, Paula, autora del blog www.sweetale.es, es asidua de esta feria, sobre la que escribió el post Chollos en la feria de Valença.

Pero, no solo se escuchaba el acento gallego en el recinto ferial. Las cafeterías, la fortaleza y los supermercados también se llenaron de españoles. Y, por fin, de peregrinos. Fáciles de identificar, con bastón y mochila (y ahora mascarilla), no perdonaban la parada en los carteles que señalizan "España" y "Portugal" a ambos lados del puente internacional. De Valencia llegaron Carlos y Mari Carmen para iniciar el Camino de Santiago Portugués desde Tui. "Con un poquito de miedo, pero con ganas de volver a la normalidad", destacaron los valencianos, que no fueron los únicos romeros que se avistaron en el día de ayer, todo un alivio para los albergues y locales de hostelería que dependen de la libre movilidad para reiniciar su actividad.

Los reencuentros, los recados, los cafés y las compras que tuvieron lugar ayer en Tui y Valença son el mejor espejo de lo sucedió en el resto de municipios de la raia con un intenso vínculo social, económico y cultural. Para los habitantes de A Guarda y Caminha; Tomiño y Cerveira; Salvaterra y Monçao; o Arbo y Melgaço tampoco pasó desapercibido este 1 de julio.

"Creo que en la manera en la que afrontaron los gobiernos de España y Portugal esta crisis en relación a los espacios fronterizos fue errónea. No podemos aplicar viejas recetas a nuevos desafíos; ojalá se rectifique en el futuro si vuelve a pasar lo mismo", valoró sobre lo vivido durante la pandemia el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.