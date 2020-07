Última hora coronavirus A Coruña y Galicia | Lugo suma 13 casos más de coronavirus y con 77 ya supera a A Coruña, que reduce 10 y baja a 63

Galicia registra hoy 318 casos activos de coronavirus, uno más que ayer, con desigual evolución de la epidemia de Covid en las diferentes áreas sanitarias. Mientras A Coruña ha computado en las últimas 24 horas una reducción de diez positivos y ha pasado de los 73 contabilizado este jueves a 63 este viernes, el área de Lugo sufre, a la inversa, un aumento del número de casos positivos, que han subido de 64 a 77 entre ayer y hoy. Lugo supera, así, a A Coruña en número de afectados y se sitúa como la segunda zona de Galicia con más personas infectadas por el SARS-CoV-2.

Las áreas de Ourense y Pontevedra restan un caso cada una, mientras que no hay cambios en Vigo, Santiago y Ferrol. De esta forma, de los 318 casos activos de Covid-19 en Galicia este viernes 3 de julio, 63 corresponden al área de A Coruña (-10), 77 a la de Lugo (+13), 17 a Ourense (-1), 5 al área de Pontevedra (-1), 122 a la de Vigo(=), 24 a Santiago (=) y 10 a Ferrol (=).

Do total de pacientes positivos, 4 están en unidades de hospitalización e 314 no domicilio. Non hai pacientes positivos en UCI. Polo de agora, en Galicia hai un total de 10.665 persoas curadas, rexistrándose 619 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 191.945.