El número de fallecidos en residencias enfrenta a Gobierno central y autonomías

El Gobierno justificó ayer la no publicación de un informe del Ministerio de Sanidad relativo al impacto de la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores por ser un "borrador", que "no está aún consolidado". Así lo defendió la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo,

Sanidad reconoce que la escasa calidad de los datos de muertes en residencias trasladados por las comunidades autónomas durante la pandemia ha dificultado su difusión, incluso una de ellas no los ha enviado, por lo que la cifra total oscila entre 27.350 y 32.843 fallecidos, según las fuentes. El Ministerio de Sanidad ha presentado a las comunidades autónomas un informe conocido ayer, en el que se reconoce que los datos de muertes en residencias de mayores no permiten su difusión por la calidad de los mismos; que una de las comunidades autónomas no ha notificado nunca los datos sobre esos decesos y otras no lo han hecho con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo.

A este respecto, la Comunidad de Madrid defendió la fiabilidad en el recuento de cada uno de los fallecidos en las residencias de mayores como consecuencia del coronavirus al merecer todos "por dignidad engrosar el número de fallecidos por Covid-19". Así lo ha destacado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y está convencido de que el Ministerio de Sanidad no se refiere a Madrid cuando habla de que carece de información de fiable por parte de las comunidades autónomas.

El Principado de Asturias y Castilla-La Mancha señalaron ayer que ofrecieron al Gobierno la información correspondiente "en tiempo y forma".

Un total de 27.350 muertes

En el documento, con resumen de datos hasta el pasado 20 de junio, se concreta la cifra de 27.350 fallecimientos en residencias de mayores, de los cuales, en 9.003 casos (32,9% de los fallecidos) se tiene la certeza de fallecimiento por Covid-19, en un total de 9.830 se detectó sintomatología compatible pero no se llegó a confirmar (35,9%) y el resto (31,2%) se atribuyen a otras causas.

En el mismo documento, se especifica que el número total de centros de la tercera edad sobre los que se comunica su intervención fue de 391.