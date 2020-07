"Los veterinarios deberíamos tener algo más que decir en esta crisis sanitaria"

El coronavirus que ha generado la pandemia de Covid-19 es un pariente muy cercano a virus que los veterinarios están más que acostumbrados a tratar en animales, de ahí que estos profesionales reclamen un mayor papel en la actual crisis sanitaria. "Tratándose de una enfermedad zoonósica originada en un animal, algo más deberíamos tener que decir", subraya el vicepresidente del Colegio de Veterinarios de A Coruña, Enrique Orro Bello, quien reivindica la experiencia de su colectivo en "tratar epidemias adoptando medidas poblacionales". "El control se consigue con medidas de salud común, no individual. Esa ya es competencia exclusiva de los médicos", recalca.

Las primeras semanas de la emergencia sanitaria muchos veterinarios se incluyeron como voluntarios para trabajar en primera línea, y otros muchos aportaron su material por si se necesitaba en la pandemia. ¿Tan poco difieren los respiradores que ustedes utilizan de los que se emplean para tratar a las personas?

Los respiradores se usan en veterinaria para procedimientos anestésicos y con el animal intubado, muchos de ellos son respiradores humanos adaptados. En el momento que se planteó que los veterinarios cedieran sus equipos, parecía que la situación estaba descontrolada y se buscaron alternativas por la falta de medios. Siempre será mejor un respirador veterinario que otro hecho con un motor de limpiaparabrisas, pero para mantener un paciente con respiración mecánica hacen falta equipos con especificaciones técnicas muy concretas. Afortunadamente, no hubo que llegar a hacer apaños que probablemente darían más problemas que soluciones.

Los veterinarios están acostumbrados a tratar en animales virus muy parecidos al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia. ¿Por qué cree que no han tenido un papel más relevante durante esta crisis sanitaria?

Supongo que por ignorancia de las competencias de los veterinarios. Tratándose de una enfermedad zoonósica originada en un animal, algo más deberíamos de tener que decir. Más que la importancia de conocer al virus, está la experiencia de los veterinarios en tratar epidemias adoptando medidas poblacionales. El control se consigue con medidas de salud común, no individual. Esa ya es competencia exclusiva de los médicos.

¿Por qué el sistema de salud pública español margina los conocimientos que pueden aportar los veterinarios?

Porque en muchos ámbitos continúan sin vernos como una profesión sanitaria. Hace muy poco, en un listado de carreras que leí la veterinaria estaba incluida en carreras de ciencias, no en las de la rama sanitaria.

El coronavirus SARS-CoV-2 se puede transmitir a ciertos animales, como los gatos. ¿Hay algún conocimiento sobre cómo podría evolucionar la pandemia a través de esa vía?

En todos los casos de los que tengo conocimiento la transmisión era del propietario al animal. Considerando los millones de casos que ha habido en humanos y los casos reportados en gatos, no parece relevante en la evolución general de la pandemia.

¿Se ha registrado algún contagio de SARS-CoV-2 entre sus compañeros de profesión?

No me consta que haya ningún caso por contagio relacionado con nuestro trabajo con animales.

¿De qué ha afectado la emergencia sanitaria a su colectivo?

Hemos sido de las profesiones imprescindibles que seguimos trabajando durante el confinamiento. Ha habido profesionales con situaciones de salud o familiares considerados de riesgo que han seguido desempeñando su labor, pero como tantas otras profesiones. Sanitarias, o no.

Por la experiencia de los veterinarios con virus parecidos al SARS-CoV-2, ¿cree que cabe la posibilidad de que haya rebrotes tan importantes como para tener que volver a decretar confinamientos domiciliarios de la población?

No lo sé, este es un virus nuevo del que se desconocen muchas cosas. Solo hay que ver las medidas tan dispares que se han tomado en los distintos países para darse cuenta de que ni los propios epidemiólogos se ponen de acuerdo. No es una ciencia exacta.

¿Cuáles son, ahora mismo, las claves para contener la pandemia?

Supongo que las que se están adoptando: aislamiento y protección personal. La vacuna tardará.

¿Tiene previsto el Colegio de Veterinarios de A Coruña realizar alguna campaña de difusión de contenidos sobre coronavirus a la población en general?

No tenemos pensado. Las medidas de control que están planteadas en este momento se centran en la protección personal y el aislamiento de los ciudadanos, y esto escapa de nuestras competencias.

A título individual, ¿qué mensaje o consejo trasladaría a los ciudadanos?

Lo mismo que nos están diciendo todos los días las autoridades sanitarias: urge cumplir las normas de distanciamiento y protegernos para frenar un contagio exponencial. Hay sectores de la población que, al no estar en los grupos de riesgo, no se lo toman en serio. No es una cuestión de protección personal, es un problema poblacional. Puede que a mí no me afecte pero mi irresponsabilidad puede afectar a otras personas. Tarde o temprano entraremos en contacto con el virus pero lo ideal sería que fuera de forma escalonada y con carga víricas bajas para ir desarrollando inmunidad sin enfermar. Ha habido mucha jerga militar para hablar sobre esta epidemia: al virus no se le vence, ha venido para quedarse. Pero llegará un momento, cuando nuestro sistema inmunitario lo reconozca, en que sea uno más (si no se descubre algo que nos indique lo contrario).