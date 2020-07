El Inibic coruñés estudia si fármacos para el colesterol influyen en la evolución del Covid

Las estatinas son fármacos muy habituales para el control del colesterol. Tanto es así, que entre el 20%y el 40% de la población adulta consume este tipo de medicamentos, que disminuyen los niveles de lípidos en sangre, y que por su efecto "inmunomodulador", se administran también a pacientes que han recibido un trasplante de corazón. "Las estatinas se utilizan muy frecuentemente en la población adulta por su efecto hipolipemiante, pero además tienen un conocido efecto inmunomodulador, es decir, son capaces de alterar o modular la respuesta inmunológica inflamatoria del organismo", explica la jefa de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplantes del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Marisa Crespo.

En el Chuac, especifica esta cardióloga, las estatinas se administran "a todos los pacientes con trasplante cardíaco", siempre y cuando no haya alguna contraindicación. "No solo para bajar el colesterol, sino también por ese efecto inmunomodulador, que se ha demostrado que disminuye el número de rechazos del nuevo corazón",apunta la doctora Crespo, quien detalla que las bondades de estos medicamentos no se quedan ahí. "En ciertas enfermedades virales, como el ébola o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), hay experiencias muy preliminares del efecto beneficioso de las estatinas. Y recientemente, algunas publicaciones han mostrado ya cierta evidencia del mecanismo protector de este tipo de fármacos en pacientes con Covid-19, pero se trata también de estudios muy preliminares", apunta.

Partiendo, precisamente, de la hipótesis de que las "estatinas protegen por sus atributos modulares y son capaces de atemperar la reacción inflamatoria sistémica de los pacientes con Covid-19", un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), coordinado por Marisa Crespo, va a estudiar cómo influyen estos fármacos en la evolución de los infectados con el coronavirus SARS-CoV-2.

"No se trata de un estudio de intervención. No le vamos a dar a administrar estatinas a nadie. Lo que vamos a hacer es evaluar si la exposición previa de pacientes con Covid-19 que ya tomaban fármacos se asocia con un mejor pronóstico de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2", destaca la jefa de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplantes del Chuac. Junto a ella, en el estudio del Inibic trabajan profesionales de otras especialidades, que van desde la microbiología a la inmunología clínica, como Germán Bou, Eduardo Barge, Nieves Domenech o Javier Cid, así como el responsable de Procesos Asistenciales del área sanitaria, el neumólogo Pedro J. Marcos.

En caso de que la investigación del equipo coruñés -que se prolongará durante un año- pudiese confirmar ese efecto protector de las estatinas, el tratamiento con esos fármacos podría tener una aplicación "relevante e inmediata" para frenar los estragos que la Covid-19 puede causar en el organismo de los enfermos -y especialmente en su sistema cardiovascular y en su corazón-, ya que se trata de un tipo de medicamentos "baratos, de uso muy extendido y seguros", indica la doctora Crespo.

La coordinadora del estudio coruñés -beneficiario de una de las tres becas de la Fundación Mutua Madrileña a proyectos científicos sobre la enfermedad originada por el SARS-CoV-2- destaca que este trabajo de investigación se puede llevar a cabo gracias a la puesta en marcha, al inicio de la pandemia, de dos registros, uno con los datos clínicos y otro con muestras biológicas, de todos los pacientes con Covid-19 que ingresaron en el Chuac. "Constituyen la base, y una herramienta fundamental para poder encontrar explicación y responder a los problemas que presentan estos enfermos", subraya Crespo, quien reivindica la implicación de todos los profesionales del complejo coruñés -desde los médicos, hasta los enfermeros o los celadores, pasando por el personal administrativo, los informáticos o los da ta managers-- en la elaboración de estos dos registros, que son "claves" y sirven también de apoyo para el desarrollo de otros muestrarios más individualizados por área o servicios.