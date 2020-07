El área sanitaria de A Coruña ya no tiene pacientes ingresados por coronavirus

Cuatro meses y cinco días después de que ingresase el primer paciente con coronavirus en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) y tras llegar a tener hasta 266 hospitalizados en lo peor de la pandemia, el área sanitaria ya no cuenta con ningún paciente ingresado. De los 22 casos activos en el área coruñesa, solo uno permanecía ingresado y ayer recibió el alta médica. Se trata de una mujer de 75 años que estaba ingresada en el centro coruñés desde inicios del mes de julio.

Pese a quedar libre de Covid, el Chuac no baja la guardia. Se mantiene el doble circuito de entrada en Urgencias -para que posibles casos Covid no entren en contacto con otros pacientes- y las camas habilitadas en la nueva UCI. Además,aunque el hospital no reservará un número de camas para pacientes Covid, adaptará sus instalaciones y su actividad en función de la demanda como ya hizo en estos meses de pandemia que contó con varias fechas claves.

E 4 de marzo: primer paciente hospitalizado. Un hombre que viajó en coche desde Madrid hasta A Coruña para una entrevista de trabajo fue el primer caso de coronavirus detectado en la comunidad gallega. Fue también el primer paciente gallego en abandonar la UCI (el 23 de marzo).

E 16 de marzo: primer fallecido. Un hombre de 45 años, usuario del centro ocupacional de Aspronaga en Lamastelle, fue la primera víctima mortal del coronavirus en el área sanitaria coruñesa. El fallecido, que estuvo ingresado varios días en Cuidados Intensivos, tenía patologías previas.

E 20 de marzo: se instala el Autocovid. Ante el aumento de personas con síntomas compatibles con coronavirus y para agilizar las pruebas PCR -hasta entonces los sanitarios se desplazaban hasta el domicilio del afectado- se instaló una carpa en el área sanitaria en donde aquellas personas que tenían prescrita la prueba podían acercarse en el coche y sin bajarse someterse al test.

E 27 de marzo /2 de abril: nuevas UCI. En solo diez días, el Chuac habilitó dos nuevas unidades de críticos para ampliar las 62 plazas existentes en el centro. Lo hizo en una zona donde estaban los antiguos bloques quirúrgicos.

E 3/4 de abril: récord de pacientes ingresados y en UCI. El pico de la pandemia en el área sanitaria se vivió a inicios de abril cuando llegó a haber 266 pacientes hospitalizados y 53 en la UCI. Hubo ingresados en todos los centros, públicos y privados, del área.

E 7 de abril: el hospital de campaña, listo para usarse. A principios de abril y tras varias semanas de trabajo a contrarreloj, el hospital de campaña de Expocoruña contaba con la infraestructura básica suficiente para comenzar a funcionar en 24 horas, según indicaba entonces la gerencia. No llegó a usarse.

E 25 de mayo: sin pacientes en UCI. El 8 de marzo ingresaba el primer paciente Covid en la unidad de críticos, área que contó con presencia de afectados por coronavirus de manera contínua hasta el pasado 25 de mayo. Desde entonces ningún contagiado requirió ingreso en la UCI.