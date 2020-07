Familiares de usuarios de residencias exigen a la Xunta más personal en los centros

Familiares de usuarios de residencias de mayores y centros de discapacidad de Galicia reclaman a la Xunta "un plan de choque" para reforzar el personal de estos centros al asegurar que con la pandemia la situación "empeoró" al aumentar "la carga de trabajo pero no las plantillas". La Federación Galega de Usuarios e Familiares de Residencias denuncia además que en las últimas semanas se está limitando incluso la visita de familiares a estos centros y no se les da la información suficiente sobre la situación.

Las familias, agrupadas en esta entidad, aseguran en un comunicado que desde que el pasado 18 de mayo las residencias abrieron de nuevos las puertas a las visitas , "los atrancos para acceder a los centros van en aumento y la información continúa siendo escasa e insuficiente". Desde la entidad consideran que una de las razones de estas trabas a las visitas de familiares puede ser la falta de personal suficiente en los centros. "La situación ha empeorado porque en la nueva normalidad el trabajo aumentó pero las plantillas no e incluso las direcciones restringen y obstaculizan las visitas de familiares para limitar la carga de trabajo", alertan desde la entidad que aglutina a familias de toda la comunidad.

La Federación pide más personal en los centros y residencias pero también en los ambulatorios de Atención Primaria para que los mayores y discapacitados puedan recibir una atención sanitaria adecuada, algo que ahora aseguran no ocurre. "El trabajo aumentó y los reducidos equipos médicos limitaron las visitas a residentes y no se está evaluando el estado de salud de aquellos que pasaron la enfermedad ni de los que permanecen aislados en los centros durante la pandemia", aseguran los familiares en un escrito, en el que exigen a la Xunta "un plan de choque inmediato tanto del personal de residencias como de Atención Primaria" ya que "no hay otra posibilidad de que los mayores reciban los cuidados que precisan en la situación actual".

Por otra parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia advirtió ayer de que las salidas de los residentes fuera de los centros "pueden suponer un nuevo peligro mientras se sigan produciendo rebrotes" del nuevo coronavirus.

En este sentido, la patronal de las residencias da una serie de recomendaciones para residentes y familiares con el objetivo de contribuir al control de la pandemia. "Si se baja la guardia o no se actúa con la precaución que requiere el virus, se podrían ver comprometidos los avances experimentados durante las últimas semanas", indica la organización que recomienda retrasar "voluntariamente" la salida de los mayores fuera de los centros residenciales". Asimismo, aconseja tener en cuenta que "un solo contagio obligaría a prohibir las visitas de familiares en el centro, por lo que cada cita puede suponer un riesgo determinante". Por otro lado, insta a realizar las visitas avisando previamente a los centros y residencias.