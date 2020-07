La OMS no vislumbra el retorno a la 'vieja normalidad' en un "futuro previsible"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitió ayer que no se vislumbra en un "futuro previsible" el retorno a la vieja normalidad, y aseguró que la actual pandemia podría ser "peor" si los Gobiernos y la población mundial no siguen los principios básicos de salud pública: lavado de manos, distanciamiento físico, uso de la mascarilla, taparse al toser y quedarse en casa si se está enfermo o con síntomas.

"No hay atajos para salir de esta pandemia", indicó ayer en Ginebra y abogó por que "cada líder, cada gobierno y cada persona hagan su parte para romper las cadenas de transmisión y poner fin al sufrimiento colectivo". "No digo que sea fácil; claramente no lo es", indicó en su comparecencia, pero aseguró que para conseguirlo hay una hoja de ruta hacia una situación en la que se"puede ayudar a controlar la enfermedad y continuar con nuestras vidas". Esta hoja de ruta se basa en reducir la mortalidad y suprimir la transmisión; en una comunidad empoderada y comprometida que toma medidas de comportamiento individual en interés de los demás; y en un liderazgo gubernamental fuerte y la coordinación de estrategias integrales que se comuniquen de manera clara y consistente.

"Se puede hacer. Debe hacerse. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. No importa dónde se encuentre un país en su curva epidémica, nunca es demasiado tarde para tomar medidas decisivas. Implemente los conceptos básicos y trabaje con los líderes de la comunidad y todas las partes interesadas para entregar mensajes claros de salud pública", recomendó.