El virus se expande en 15 provincias, con 120 brotes y más de 2.000 casos activos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, advirtió ayer que el nuevo coronavirus sigue circulando en España, como así lo demuestran los 120 brotes activos que hay en la actualidad, "aunque no todos preocupan", y que afectan a 2.139 personas. En la actualidad hay incrementos de transmisión del virus en quince de las 52 provincias españolas.

Simón señaló que la nueva normalidad lleva consigo el control de brotes antes de que se produzca una transmisión generalizada, lo que conlleva que en momentos y en zonas concretas se pueda hacer una restricción de movimiento. No obstante, comentó que el 70% de los nuevos casos son asintomáticos y personas más jóvenes que las detectadas en el pico de mayor incidencia de la pandemia. Se trata de un escenario que, tal y como señaló durante su comparecencia, evidencia que las personas que actualmente se están infectando en España con coronavirus pasan la enfermedad de forma más leve.

La edad media de hombres diagnosticados de Covid-19 en la actualidad se sitúa en los 46,3 años y la de las mujeres en los 50,5 años. "Los mayores incrementos que estamos observando afectan a menores de 50 años, incluidos los niños hasta cuatro años. Estos grupos suelen ser también los que pasan la enfermedad de forma más leve, por lo que la epidemia actualmente es diferente a la que hemos vivido", recalcó Simón, para advertir de que esto no implica que el virus afecte también a los colectivos más vulnerables como mayores o personas con determinadas patologías.

Dicho esto, Simón hizo un llamamiento a los jóvenes para que se conciencien de que la llamada nueva normalidad"no es volver" a lo mismo de siempre, sino que es divertirse de "otra manera". "Hay que tener cuidado de moverse con un número excesivo de grupos diferentes, y uno tiene que aprender a valorar mejor a sus amigos más cercanos", señaló.

Y uso ejemplos. "No es necesario juntarse con cinco mil personas para celebrar un ascenso, se pueden juntar de diez en diez", indicó Simón en alusión a las concentraciones de aficionados vividas en la capital gaditana por el ascenso del Cádiz a Primera. Simón insistió en que no se trata "de no celebrar" sino de hacerlo "de otra manera" porque "no estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad, en la normalidad diferente y tenemos que entenderlo todos".

En este sentido, Simón reconoció que han aparecido brotes de Covid-19 por celebrar "las no fiestas" en los pueblos, por eventos deportivos, o por fiestas con mayor aforo del debido. "Este año no toca", recalca el doctor, quien argumenta que "uno se lo puede pasar igualmente bien sin exponer al resto". "No estamos hablando de aquí a la eternidad, de una cadena perpetua, es un año", incidió.

Por último, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias señaló que las comunidades "están actuando y controlando los brotes y están haciendo una detección mucho más exhaustiva que antes, por lo que tiene un impacto en el incremento de la incidencia, lo que hace que actuemos más.