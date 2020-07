Feijóo critica al Gobierno por no agradecer de "forma contundente" la donación de Inditex

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, criticó ayer al Gobierno por no agradecer "de manera clara y contundente" a Inditex la donación de "toneladas" de material sanitario durante la pandemia de coronavirus. En una entrevista en la Cadena COPE, aseguró que de no ser por la empresa que dirige Amancio Ortega, España "probablemente estaría en unas condiciones" mucho más "lamentables".

Por eso, Feijóo reconoció sentirse "sorprendido" por no haber escuchado a ningún miembro del Ejecutivo "agradecer a un señor que ha puesto sus cargueros a disposición para que entrasen toneladas de material cuando España no era capaz de traerlas". "Cada uno tiene sus planteamientos en la vida", apuntó Feijóo, que asegura haber "agradecido" a título personal a Ortega la ayuda, porque en Galicia no tuvieron que "decidir nunca a quien" se ponía "o no un respirador o una cama de UCI".

"En una semana triplicamos camas y respiradores. Y una de las claves ha sido Inditex", aseguró el presidente gallego para después lamentar que, en España, cuando uno "dona algo" se convierta en una "persona sospechosa". El presidente autonómico se ha expresado así en referencia a las críticas de Podemos a Amancio Ortega.