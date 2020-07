La vuelta a clase: mascarillas, distancia de un metro y grupos cerrados en Infantil y Primaria

La mascarilla será un accesorio de protección casi omnipresente en los centros educativos gallegos a partir de septiembre. La Xunta la exigirá en todas las circunstancias, desde pasillos a recreos, y solo permite quitársela cuando los alumnos estén sentados en clase a un metro de distancia. Si no, toca ponérsela. Otra excepción son los niños de Infantil y Primaria, siempre y cuando conformen lo que la ministra Isabel Celaá definió como grupos burbuja, con un tope de 25 escolares, y no interactúen con otros colectivos del colegio: ni están obligados a la distancia mínima de seguridad ni a usar la mascarilla en cambios de clase o recreos.

La norma fundamental de la enseñanza pos-Covid19 será la distancia, también para las reuniones, incluidas las de padres que quieren consultar con el tutor de su hijo cómo va en clase, que preferentemente serán virtuales. Así será la educación que llegará a Galicia a partir de septiembre, cuando regresen a la enseñanza presencial, como está previsto por ahora, todos los niveles educativos no universitarios.

De ese modo aparece en el Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros educativos non universitarios para o curso 2020/2021, largamente reclamado por la comunidad educativa y presentado por las Consellerías de Sanidade y de Educación ayer tras la cita electoral. Sus propuestas, que afectan a los centros públicos y, "adaptado a sus peculiaridades", a los privados concertados, se debatirán en mesa sectorial mañana con los sindicatos. De entrada, estos pedían bajar ratios y elevar la cifra de docentes y el documento no refleja ninguno de los dos aspectos. Sí anima a buscar la separación del metro en las aulas, quitando mobiliario o recurriendo a cuartos más grandes, y contempla como "última medida" para ese espacio el recurso a la mascarilla.

E Test para el personal antes del inicio del curso y autotest diario. Para evitar riesgos y facilitar la detección precoz de la Covid-19, el personal y el alumnado debe realizar una autoencuesta diaria de síntomas para comprobar, si los tiene, si son compatibles con una infección por SARS-CoV-2. Si resulta que sí, toca quedarse en casa y contactar con el centro de salud. Si un niño está pendiente de saber qué ha dado un familiar en una prueba, no puede ir al colegio hasta saber el resultado y sea negativo. En todo caso, antes de que las aulas vuelvan a recibir a los escolares, el día 10 en Infantil y Primaria -casi 197.000 escolares el curso pasado-, y el 16 para el resto de niveles -unos 148.000 estudiantes- la Xunta realizará test serológicos (de anticuerpos) a todo el personal de centros públicos y concertados, unas 40.000 personas, calculan.

E Unas aulas marcadas por la distancia. Al menos un metro y, si se puede, más. Así debe ser la distancia física mínima en el aula, con todas las mesas mirando a la del profesor, para que los alumnos puedan prescindir de la mascarilla mientras se sientan en clase. Para lograr esta separación, la Xunta insta a retirar el mobiliario no indispensable o usar aulas más grandes. Como "última medida" toca mascarilla obligatoria todo el horario lectivo. Solo quedan exentos de guardar las distancias interpersonales en Infantil y Primaria si forman grupos "estables" de aula junto a su tutor, un máximo de 25. La condición es que relacionarse solo entre ellos.

E La mascarilla, la protección imprescindible. Si no hay un metro de distancia, toca mascarilla en el aula. Fuera, siempre, señala el protocolo, lo que incluye la circulación por los espacios comunes (de corredores a baños) y el recreo e incluso la clase de gimnasia si no hay 1,5 metros de por medio. Esa es la distancia interpersonal marcada para fuera del aula. La Xunta insta al profesorado a usar la mascarilla "continuamente" para dar ejemplo. Otra vez la excepción son los más pequeños En Infantil, hasta 6 años, no tienen que llevarla, y en Primaria tampoco si están en clase o si salen dentro de su grupo burbuja. Si coinciden con otros grupos, sí.

E Higiene, limpieza y no compartir materiales. El protocolo contempla que el alumnado no comparta material propio con los compañeros y llega a indicar que en aulas o pupitre debe existir un espacio diferenciado para el material de cada alumno, incluso etiquetado, que "no permita ser manipulado" por otros. Se recomienda que si el alumno debe salir al encerado tenga su propia tiza o rotulador o desinfecte el común antes. Además, se limitan las visitas de personas ajenas al centro (se busca también que no coincidan en horario con entradas y salidas de clases) y para entrar, toca higiene de manos "con verificación visual de su correcto cumplimiento". Habrá gel en cada aula. Al entrar al aula o al cambiar de clase -aunque la regla general es que no haya cambios- se dedicarán unos minutos, propone el texto, a desinfectar la mesa y la silla con la dotación de desinfección del aula. Los centros se limpiarán una vez al día como mínimo y baños -cuyo aforo se limita a un tercio- y superficies de uso frecuente al menos tres. La ventilación debe ser frecuente y las ventanas, de poder, se dejarán abiertas.

E Un equipo pendiente del virus y planes de contingencia. Cada centro debe contar con un equipo formado en la Covid-19 con un coordinador y un centro de salud de Atención Primaria de referencia para consultar dudas. Este equipo debe asegurarse de que la comunidad educativa conoce los protocolos de prevención y medidas de higiene. Además, cada centro tiene que elaborar un plan de adaptación a la Covid y otro de contingencia por si se suspende la actividad lectiva presencial con indicaciones sobre cómo circular en el centro -se fijarán sentidos de entrada y salidas diferentes-, cambios de clase e incluso la posibilidad de "flexibilizar horarios". Al profesorado se le pide velar por el orden en entradas y salidas del centro y de aula y especialmente durante los recreos.

E Recreos y comedor por turnos; el transporte, según la norma. En los colegios donde puedan habilitarse entradas y salidas para diferentes etapas, se hará. Si no, turnos. Para irse a casa, se puede "flexibilizar el horario dentro de la última hora lectiva" para que haya separación horaria entre grupos. Pero nada de quedarse de charla en el patio. El profesorado de la última hora debe velar por que el material esté recogido y "desinfectado por el alumnado". En el transporte, podrán usarse todas las plazas, pero con mascarilla. Los comedores deben limitarse para atender al alumnado separado a 1,5 metros, o un metro si no están encarados. Puede haber turnos y se anima a agrupar a los chicos por aulas. En los recreos, la regla es limitar los espacios si se puede para que 50 alumnos puedan estar distanciados también 1,5 metros. Se pueden acortar o hacer en el aula. Una vez vistos los espacios (incluidos polideportivos) se hará una propuesta de "horas de recreo" o "grupos en recreo" para distribuir el alumnado y entradas y salidas para evitar aglomeraciones.

E Laboratorios y bibliotecas: manejar con cuidado. En talleres, laboratorios o aulas de informática, se "extremará" la limpieza por su uso "más compartido", incluida higiene de manos al entrar y salir. El material compartido debe ser desinfectado al principio de clase y al final y la Xunta insta a que donde la materia lo permita se sustituya el empleo de materiales por simulaciones virtuales para disminuir los contactos con el material. En la clase de educación física se insta a que los ejercicios sean individuales en la medida de lo posible. La biblioteca se puede usar al 50% del aforo y los libros se aíslan un mínimo de 24 horas antes de volver a las estanterías. Por otro lado, las actividades de Anpas, los consellos escolares o las reuniones de tutoría se realizarán preferentemente de forma telemática.

E Cursos y formación para trabajar en el aula a distancia. Por si hay que volver en algún momento a la enseñanza a distancia, las aulas virtuales de los colegios deben estar operativas y los alumnos saber cómo funcionan. En septiembre, ya antes de arrancar las clases, se crean las cuentas de cursos y usuarios y se formará a los docentes para que ayuden a sus alumnos a manejarse en el entorno. El profesorado debe asegurarse, "a la mayor brevedad posible", señala la Xunta, que los escolares conocen cómo va el aula y qué metodología se seguirá si tienen que irse a casa. Para ello, Educación apunta que dedicará el tiempo que precise en el aula de informática a "afianzar" las destrezas del alumnado en su curso virtual. El aula virtual y lo que conlleva debe estar "plenamente operativa", indica, a fines de septiembre.

E Aulas virtuales y llamadas. Si se da el caso de tener que recurrir a la educación a distancia, la Xunta insta al uso del aula virtual, pero lo aconseja para los niños de 3º de Primaria en adelante. En el caso de 1º y 2º de Primaria lo deja a criterio del centro y, para los más pequeños, insta a promover mecanismos de comunicación como foros o videollamadas para mantener el contacto con las familias. Educación indica que en estos supuestos, o el de estudiantes que no puedan usar las aulas virtuales por otras razones, hay que buscar un método alternativo de comunicación con los padres. En septiembre habrá que saber qué alumnos no pueden acceder a las clases online.