Un trabajo académico que combate falsos mitos del sexo supera las 60.000 reproducciones en redes

Elaborar una serie de vídeos que acercaran recomendaciones para hacer frente a la desinformación y a las "fake news" era el objetivo central del proyecto de aprendizaje-servicio "Dixitais. Laboratorio cidadán para a competencia dixital e mediática", que, bajo la coordinación del profesor Alberto Dafonte, más de 60 estudiantes del grado en Publicidade e Relacións Públicas desarrollaron a lo largo del segundo cuatrimestre del curso académico.



Entre los objetivos del proyecto, que contó con la colaboración del banco de tiempo A Redeira y que continuó desarrollándose a pesar de la suspensión de la actividad docente presencial por el Covid, no figuraba la difusión de las diferentes piezas en las plataformas digitales, pero en el momento en que el propósito del proyecto era elaborar piezas que ayudaran a hacer frente a las informaciones falsas que se difunden a través de Internet, buena parte de los once grupos participantes optaron por difundir sus creaciones, dando lugar a casos como uno de los vídeos elaborados para TikTok por el grupo que centró su trabajo en los falsos mitos alrededor del sexo, que suma, en pocos días, más de 60.000 visualizaciones y más de 10.000 'me gusta' en esta red social.





"Sorprendeunos que en tan pouco tempo chegara a tanta xente", reconoce, autora de una pieza que buscaba combatir el "mito" de que elpuede molestar o ser incómodo, mostrando de una forma amena como es posible ponerlo como un calcetín y mover después el pie sin dificultades."O que pretendíamos facer é causar un impacto e, sobre todo, que se puidese aprender algo do vídeo", comenta Castro, que explica que, aunque acaba de crear su cuenta en esta aplicación y carecía de seguidores, "ás dúas horas de subilo xa alcanzara 50.000 visitas".Poco después, el vídeo fue borrado por la plataforma por un incumplimiento de las normas de la comunidad, lo que sucedería hasta en dos ocasiones más. Finalmente la alumna contactó directamente con TikTok para explicarles que "se trataba dun vídeo cun, e xa foron eles os que o publicaron de novo" una pieza que, a día de hoy acumula cerca deJunto a Castro, Manuel Caamaño, Paula Crespí, Julia Cruces y Andrea González integraban un grupo que decidió centrar su trabajo en el, optando con esa idea por una red "que é moi utilizada pola xente nova". En ese sentido, González pone en valor cómo este proyecto les permitió "ser conscientes da importancia das, que impactan moito máis do que cremos nas persoas, pero que tamén poden servir para más alá de compartir fotos", y que pueden ser "unha boa plataforma para compartir coñecementos".