La ABAU del coronavirus dispara las notas altas

Un curso anómalo que finalizó, en el caso de los titulados de 2º de Bachillerato, con una selectividad también inusual en la que quedaron aparcadas las reglas de siempre con el objetivo de evitar que los alumnos que no dieron parte del temario saliesen perjudicados. La mayor opcionalidad en los exámenes junto a una "flexibilización" de criterios para titular en Bachillerato en cuanto a materias suspensas y poder acceder a las pruebas provocó una avalancha de inscripciones en la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade). Al final, se matricularon un 26 por ciento más de alumnos en Galicia buscando su oportunidad y muchos la aprovecharon bien: se dispararon más de un 46% las notas más altas.

Así se deduce de un primer balance de la CiUG que recopila el número de estudiantes que obtuvo al menos un 9 en una escala sobre diez en la ABAU en la fase general. En concreto, los jóvenes que consiguieron esta nota de acceso -que tiene en cuenta ya en el cálculo la calificación media de Bachillerato- en los exámenes que se celebraron entre el 7 y el 9 de julio fueron 1.043, mientras que un año atrás, en la misma convocatoria, la ordinaria, habían batido esa marca un total de 712 aspirantes. La diferencia es de un 46,4%, lo que no se explica solo porque el número de candidatos se disparase un 26%.

La nota de Bachillerato influye en esa ecuación, señalan desde la CiUG -de hecho pesa un 60%-. Durante el tercer trimestre la consigna eran actividades que permitiesen a los alumnos mejorar sus calificaciones. Y el que se mutiplicara la opcionalidad en el examen también ayuda. Al menos era uno de los pilares sobre los que depositaban los jóvenes su confianza de que iban a subir las notas, aunque a la hora de valorar si finalmente se materializó esa supuesta facilidad, algunos estudiantes rebajaban su relevancia.

Así lo señala Mario Otero, de Cangas, uno de los aspirantes a una plaza en los campus gallegos y a quien el balance final le permite, o eso opina, acceder a alguna de las carreras que se disputan sus preferencias, desde Publicaciones y Relaciones Públicas a INEF. Mario sostiene que esta edición no fue un "regalazo", sino que "había que "ganarse la nota. "Me parecieron unos exámenes fáciles de hacer en comparación con los de otros años", señala, y lo relaciona con la "opcionalidad". Eso en la mayoría de las pruebas, pero indica que en ciertos casos pusieron ejercicios "de los más difíciles que pusieron nunca". Entre los que despiertan su recelo, y dice no ser el único, están el de Economía o el de Lengua Española. Raúl Ríos Pampín, mejor nota de la ABAU, también concede que "las generales fueron asequibles", pero "quizás", apunta, las específicas fueron "más exigentes de lo habitual", como en Química, cuyo examen calificó de "difícil".

Sí se notó una variación a la baja con respecto al año pasado en casi todas las autonomías -menos en los casos de Asturias y Comunidad Valenciana y pendientes aún de conocer los datos de Cataluña y de Cantabria- en el porcentaje global de aprobados, sobre todo en Canarias, La Rioja y Galicia. Pero desde la CiUG lo achacan a que se disparó el número de presentados. De hecho, desde la comisión enfatizan justo lo contrario: este año superaron las pruebas en la comunidad gallega un 21% más de alumnos en números absolutos que en la cita de 2019.

También la ministra de Educación, Isabel Celaá, instaba ayer en la Conferencia Sectorial a "reflexionar" sobre los criterios de titulación de Bachillerato y de acceso a la ABAU. Desde el Ministerio de Educación destacaron que hubo en todo el país un 18,6% más de matriculados que en la convocatoria anterior, aumento que fue "especialmente" significativo en La Rioja, Galicia, Cantabria, Baleares, Extremadura y Madrid.

Aun así, señalan, los porcentajes de aprobados "se han mantenido en cifras similares a las de cursos anteriores, a pesar de haberse presentado" a la ABAU "más alumnos". "Esto nos debería hacer reflexionar acerca de los criterios que establecemos para conceder el título de Bachillerato y para permitir a los estudiantes presentarse a las pruebas ordinarias o a las extraordinarias", subrayó la ministra Celaá.