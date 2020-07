Epidemiólogos gallegos piden limitar el ocio nocturno y reducir las reuniones familiares

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya ha indicado en varias ocasiones que una de las herramientas "clave" para detener los contagios del coronavirus SARS-CoV-2 es el rastreo de los casos positivos, ya que "ningún país" puede controlar la epidemia si no sabe dónde está el virus. "Detección precoz del caso, rastreo de contactos e intentar que se cumpla el aislamiento" son para el epidemiólogo gallego Miguel Álvarez Deza las claves para luchar contra la propagación del virus. Según el último informe elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) y el Instituto de Salud Carlos III, un total de 196 personas en Galicia infectadas por coronavirus entre el 10 de mayo y el 17 de julio no saben cómo se contagiaron, y es aquí donde se antoja vital la figura de los "rastreadores".

"Tenemos varios casos en los que no sabemos por dónde tirar", asegura Álvarez Deza, quien aunque afirma que en cualquier enfermedad de transmisión siempre queda algún caso huérfano (aquel del que no se conoce la fuente de infección), siempre intentamos que sean los menos posibles para dónde se han contagiado".

En Galicia, donde se localizan entre uno y seis contactos por cada positivo, se sigue un protocolo claro. "Los casos van surgiendo porque acuden a urgencias, bien sea de un hospital o de un centro de salud o bien porque llaman a su médico de cabecera con síntomas. Ahí es cuando hay que hacer la encuesta al caso, de la que se encarga el médico de Atención Primaria o bien en urgencias del hospital. Si llega a ingresar lo hace medicina preventiva, que trata de localizar a todos los contactos y envía la información a la central de seguimiento en la que los teleoperadores se encargan de llamar a diario a los contactos y al caso para ver si evolucionan bien o si empeoran", explica Álvarez Deza.Aquí es importante actuar con diligencia. Mientras se espera a conocer el resultado de la PCR del caso sospechoso, que se conoce en 24 horas, ya se "recogen los contactos estrechos para pasarlos a la central cuanto antes y que estén en aislamiento hasta saber si es un caso confirmado o sospechoso", prosigue el epidemiólogo.

Se considera contacto estrecho si estuvo más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia del sospechoso o positivo, también los convivientes o lo que cuidan de personas mayores, o los sanitarios. Aquí en donde entra en juego la "responsabilidad individual" a la hora de no ocultar información. "Nos hemos encontrado algunos casos que por no perjudicar a sus amigos o a algún familiar no ha dado todos los contactos. Todos dan contactos, pero algunos han ocultado información y no dan todos los contactos que tendrían que dar y ahí es donde puede surgir el problema. Si un positivo dice que no estuvo en contacto con nadie sospechoso y que no ha viajado a una zona de riesgo pues pudo haberse contagiado por un contacto asintomático, por eso es fundamental que no llegue a ser un caso huérfano".

El profesor titular de Medicina Preventiva Francisco Caamaño subraya la "idoneidad" de rastrear todos los contactos y es ahí donde entra la "capacidad del entrevistador de crear empatía con el entrevistado para transmitirle su responsabilidad a la hora de dar todos los nombres. "Hay que apelar a la responsabilidad de cada uno y lo único correcto es facilitar toda la información posible. Si te vas a ir unos días por ahí y quieres evitar problemas, lo mejor es que no te expongas, que te quedes en casa y minimices los contactos con terceros", sostiene.

Caamaño y Deza se muestran preocupados también por las escenas de ocio nocturno y reuniones sociales que pueden traer consigo nuevos contagios. "La situación epidemiológica actual es incompatible con el ocio nocturno", afirma Caamaño. "Creo que por ahí se está produciendo una línea de disparo de casos y hay que ser muy prudente, al igual que con las reuniones privadas en el ámbito familiar. El mensaje es que tenemos que prodigarnos menos", indica.

Álvarez Deza pone el foco en los más jóvenes. "No son conscientes de que ellos aunque sean asintomáticos pueden portar el virus y contagiar a sus padres o familiares mayores", advierte. Por eso incide en la necesidad de apelar a la "responsabilidad individual". "Lo que va a pasar no lo sabe nadie. Esperemos que no llegue una segunda ola como la primera y que sea como ahora, con pequeños casos puntuales o algún que otro brote controlado. No hay que obsesionarse con las cifras, pero si tenemos que estar sin acudir a la discoteca durante un tiempo pues no pasa nada. Tampoco por no hacer barbacoas o cenas de amigos multitudinarias porque si hemos sido capaces de cumplir los tres meses de cuarentena, yo creo que podemos adaptar nuestras normas sociales y esperar un poquito más. Solo hace falta un poco más de paciencia", advierte Caamaño.