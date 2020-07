Bélgica y Noruega se suman a Francia en la recomendación de no viajar a España

Después de que Francia pidiera "vivamente" a sus ciudadanos viajar a España, otros países como Bélgica o Noruega se han sumado a esa recomendación, mientras que otros como Reino Unido vuelven a imponer una cuarenta de dos semanas a los viajeros que lleguen desde suelo español.

Fue el viernes cuando el primer ministro francés, Jean Castex, pidió "encarecidamente" a sus ciudadanos que no viajasen a Cataluña al menos "hasta que la situación de salud mejore". Pero ahora son otros países como Bélgica o Noruega los que sitúan a España como un destino poco seguro para sus ciudadanos. En Bélgica directamente se ha prohibido viajar, si no es esencial, a Lleida y Huesca. El Ministerio de Asuntos Exteriores belga ha añadido que quienes viajen desde estas provincias españolas al país deberán someterse a una cuarentena de 14 días y realizarse el test para comprobar si portan el virus. Aunque no se prohíbe el desplazamiento a otras comunidades autónomas, Bélgica sí ha hecho referencia a extremar la vigilancia si se viaja a Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura.

Bélgica mantiene cerradas sus fronteras a los países de fuera de la UE o la zona Schengen salvo para desplazamientos esenciales.

Para los viajeros que aún así lleguen desde estos territorios se aplican las mismas precauciones que para las zonas rojas:, es decir, cuarentena, test y formulario de contacto obligatorios.

También Noruega se ha sumado a las advertencias de Bélgica y Francia respecto España y ha anunciado que cualquier viajero procedente de España o Andorra deberá hacer una cuarentena de 10 días. Una medida ya puesta en rigor que se mantendrá vigente hasta el próximo 20 de agosto.

Por su parte, el Gobierno de Boris Johnson ha decidido retirar a España de la lista de países exentos de la cuarentena, después del repunte de casos de coronavirus en zonas como Cataluña, Aragón o Murcia.

Desde hoy, los viajeros llegados al Reino Unido procedentes de España deberán someterse a un aislamiento de 14 días. Las multas en caso de incumplimiento pueden llegar a los 1.000 euros y derivar en acciones penales en caso de infracción reiterada.