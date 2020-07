Coronavirus Galicia | Un nuevo brote en la ciudad obliga a poner en cuarentena a otras treinta personas

El ocio nocturno y las reuniones multitudinarias son ahora mismo las grandes preocupaciones de los expertos

El área sanitaria de Vigo fue de las últimas en empezar a sufrir brotes de coronavirus tras el desconfinamiento, pero en la última semana ya ha registrado tres. El último está relacionado con una fiscal de los juzgados que ha dado positivo tras cogerse un período de vacaciones durante este mes de julio y contagiar al menos a otros dos familiares. Hay que recordar que el mínimo de positivos relacionados para que se considere un brote son tres, por lo que en este caso estaríamos ante uno.

Esta situación ha obligado a confinar a unas treinta personas de la ciudad, no solo del entorno familiar de los contagiados, sino también de otros círculos cercanos. No se descarta, no obstante, que conforme se avance en el rastreo de los contactos y, especialmente, si se detectan nuevos positivos en este brote con las PCR que se están realizando a esas personas cercanas a los infectados, sea necesaria ampliar la cuarentena domiciliaria a más gente.

Según apuntan fuentes judiciales, la fiscal todavía no se había reincorporado al puesto ya que seguía de vacaciones, por lo que no fue necesario llevar a cabo ninguna actuación o control en la sala judicial en la que opera la mujer contagiada ni tampoco a sus trabajadores, a tenor del trabajo de los rastreadores sanitarios que localizan a sus últimos contactos.

Según el último informe de la Consellería de Sanidade, actualizado esta mañana, en el área sanitaria de Vigo hay 44 pacientes activos con coronavirus, 9 más que los notificados ayer y más del doble que hace menos de una semana.

Solo dos permanecían ingresados este domingo en el hospital Álvaro Cunqueiro. Uno de ellos es el hombre de 44 años que lleva ya más de dos semanas hospitalizado tras llegar en bus desde Madrid con una neumonía bilateral provocada por el coronavirus y que permanece en planta.

El otro caso es una persona que también estaba en planta pero que tuvo que ser ingresado en los últimos días en la UCI por precaución. Fuentes sanitarias aseguran que no sufre complicaciones graves. Los últimos balances de la Consellería de Sanidade reflejan que en los dos últimos días ningún paciente nuevo curado, por lo que las altas se mantienen en 2.190.

FIESTAS, OCIO NOCTURNO Y REUNIONES FAMILIARES

El Sergas confirma que la mayoría de los nuevos positivos por Covid-19 que se están registrando en Vigo y su entorno tienen relación con las fiestas, el ocio nocturno y las reuniones familiares, situaciones donde se suelen relajar las medidas básicas de prevención, como el uso de mascarilla o mantener la distancia social. Por eso las autoridades y los profesionales sanitarios están haciendo un llamamiento constante a especialmente a la gente joven, a que evite aglomeraciones y que dejen de acudir a fiestas, donde además en muchas ocasiones las medidas de higiene son inexistentes. El ocio nocturno y las reuniones multitudinarias son ahora mismo por tanto las grandes preocupaciones de los expertos, ya que las consideran prácticas incompatibles con la situación epidemiológica actual y temen que, si el ritmo de contagios continúa creciendo, haya que regresar a un nuevo confinamiento general de la población.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge hoy el acuerdo, aprobado por el Consello de la Xunta, sobre la recomendación de limitar las reuniones privadas a un máximo de 25 personas con el fin de reducir el riesgo de cualquier aumento exponencial de los posibles contagios.

El coronavirus está afectando también a la actividad comercial y hostelera en el área sanitaria de Vigo. Hay que recordar que una cafetería-bocatería del centro de Baiona registró hace unos días un positivo por coronavirus de una de sus camareras, que no reside en el municipio. Ahora está aislada en su domicilio y su caso no reviste ninguna gravedad. Cuando se confirmó el contagio, inmediatamente la gerente del local decidió cerrar de forma voluntaria el establecimiento. Hay que señalar, no obstante, que tanto la dueña como la otra trabajadora han dado negativo en la PCR pero están en cuarentena en sus casas.