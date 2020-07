Los colegios sanitarios gallegos instan a la ciudadanía a respetar las medidas de prevención

Los colegios profesionales sanitarios de Galicia rindieron ayer homenaje a las víctimas de la pandemia en la comunidad gallega, que constituyen "619 motivos" para que lo ocurrido en los últimos meses "no caiga en el olvido" y sirva para mejorar la sanidad, la atención a las personas mayores, acabar con la "precariedad" que padecen los trabajadores sanitarios y actúe como poderosa llamada de atención para que la ciudadanía respete y siga todas las medidas de prevención recomendadas para evitar nuevas olas epidémicas y rebrotes.

El paraninfo de la Universidade de Santiago, en el Pazo do Fonseca, reunió a representantes de treinta colegios sanitarios de Galicia para recordar a las 619 personas que han perdido la vida. "No somos héroes, solo profesionales que se ocupan del mayor bien que tenemos, la salud", aseveraron en un manifiesto leído a coro por representantes de los colegios que, además de echar la vista atrás para "no olvidar" lo ocurrido, también demandaron que se pongan sobre la mesa medidas para evitar que se repita.

Advirtieron de que el virus "no se ha ido" y que, por lo tanto, "no es aceptable" que se relajen las medidas imprescindibles, algo "compatible con recuperar la necesaria actividad económica y comercial". Demandaron a las administraciones la elaboración de planes que permitan "tomar rápidas medidas" ante nuevas alertas epidemiológicas, una Agencia de Salud Pública que trabaje "interconectada" con atención primaria, además del refuerzo de la prevención y la vigilancia epidemiológica. "No aceptaremos volver a trabajar en las condiciones de riesgo en que lo hicimos. Es inaudito que en nuestro país no se produzca el material esencial para nuestra protección. Es inconcebible que tengamos que depender de lo que se fabrica en los países asiáticos", remarca el manifiesto.