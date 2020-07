Un hostelero coruñés contagiado apela a la responsabilidad de los jóvenes

El responsable de Studio 54 Carlos Díaz apela a la responsabilidad de la gente para evitar nuevos contagios de coronavirus. Recomienda a los jóvenes hacerse la prueba de Covid-19 y les aconseja precaución. "Tened cuidado, porque si yo lo tengo, lo podéis tener cualquiera sin saberlo", indica tras recordar que es asintomático. "Os recomendaría que os cuidaráis porque, aunque a los jóvenes no nos afecta, podríais buscarle un problema a más de una persona", advierte.



El hostelero, que dio positivo en una primera prueba de coronavirus, asegura que todos sus contactos cercanos han dado negativo y niega un rebrote en el local o que alguien se haya contagiado allí. "Es sumamente improbable que yo me haya contagiado allí, básicamente porque estoy aislado en una cabina y no entro en contacto con casi nadie", afirma.



Carlos Díaz explica que los empleados están aislados, como indica el protocolo en estos casos, aunque todos han dado resultados negativos en las pruebas de Covid-19. Subraya además que las instalaciones han sido desinfectadas. "No hay ningún riesgo, siempre y cuando cumpláis las normas de seguridad", concluye.