A Coruña registra su mayor brote tras la desescalada, con 18 casos vinculados a un gimnasio de Meicende

El rastreo de los contactos del portero de un pub de Santa Cruz (Oleiros) que dio positivo en SARS-CoV-2 ha revelado otros 17 casos activos vinculados a una escuela de lucha en Meicende (Arteixo), al que el trabajador del local de copas acudía con asiduidad. Todos los afectados por este brote están aislados y en seguimiento domiciliario. No obstante, la dirección médica del área sanitaria de A Coruña y Cee comunicó ayer que, ante la posibilidad de que se hayan podido producir más contagios, "se está ampliando el círculo de contactos" para "limitar el riesgo de nuevas infecciones", y "tomando las medidas preventivas indicadas en los protocolos aplicables en esta situación". Tanto el establecimiento de ocio oleirense como el centro de entrenamiento arteixán permanecerán cerrados, hasta nuevo aviso, como medida de precaución.

Relacionado con este brote, el más numeroso ya de los detectados en el área sanitaria coruñesa desde el inicio de la desescalada (al margen del caso Fuenlabrada), está el positivo de un vigilante del centro cívico de Monte Alto, usuario también del gimnasio y que trascendió a primera hora de ayer. El trabajador, empleado de una empresa de servicios contratada por el Ayuntamiento de A Coruña, dio positivo en la prueba PCR que se le realizó en el marco del rastreo llevado a cabo por el Sergas, "tras comprobar el pasado viernes por la tarde que había tenido contacto con una persona infectada con el virus", detalló el consistorio coruñés en una nota.

El empleado del centro cívico de Monte Alto fue avisado por el Sergas el lunes por la tarde e, "inmediatamente", se procedió a "aislar al personal de las instalaciones municipales que pudo estar próximo a él para evitar riesgos". "Desde el centro cívico confirman que el positivo no circuló por la zona de las aulas dedicadas a actividades infantiles", asegura el Ayuntamiento en su nota. No obstante, el recinto "quedó cerrado completamente al público" desde primera hora de la mañana de ayer, y así permanecerá "hasta el lunes", para llevar a cabo labores de desinfección. El comedor no se verá afectado por este cierre, al tener una entrada independiente, pero también se procederá a su limpieza exhaustiva para "garantizar la máxima seguridad." Los trabajadores que estuvieron en contacto con el positivo están en cuarentena en sus domicilios, a la espera de recibir los resultados de las pruebas PCR.

Al margen de este caso vinculado al brote del centro de entrenamiento de Meicende, el consistorio coruñés informó ayer de que se están investigando otros dos posibles positivos por coronavirus: uno es un trabajador del matadero municipal de Carnicosa y la otra una usuaria del Pabellón de los Deportes de Riazor, cuya actividad fue paralizada ayer para proceder a desinfectar las instalaciones.

Según el balance diario de ayer de la Consellería de Sanidade -hecho público un par de horas antes de conocerse el brote del gimnasio de Meicende-, el área sanitaria de A Coruña y Cee suma ya 76 casos activos de Covid-19, cinco más que el miércoles, y el triple que hace dos semanas. Solo Lugo -que incluye el brote de A Mariña- contabiliza más positivos, con un total de 80, a la espera de conocerse los datos de hoy. En toda Galicia hay ya 260 infectados. La comunidad encadena siete días consecutivos de repunte.