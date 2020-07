Educación insta a dedicar al menos un trimestre a recuperarse del confinamiento

Cuando comunidades y Ejecutivo central analizaron durante el estado de alarma cómo afrontar lo que quedaba de curso y el que vendrá tuvieron en cuenta las secuelas educativas del coronavirus. Si en el tercer trimestre la consigna era no avanzar materia y repasar, el regreso a las aulas conlleva para la Xunta una apuesta por el refuerzo individualizado para que los alumnos puedan "recuperar" los aprendizajes "imprescindibles" no adquiridos en el confinamiento. Para compensar esas "carencias", los equipos docentes deberán elaborar un plan de refuerzo que se desarrollará "como mínimo durante el primer trimestre" del nuevo curso, explican desde la Consellería que dirige Carmen Pomar, y se plantea como un traje a medida para cada alumno tras un informe del profesor que parte de cómo finalizó el curso y considera su estado emocional.

Ese refuerzo, a través de medidas más genéricas como la posibilidad de integrar materias en 1º de ESO para que el salto desde primaria sea más llevadero o agrupar alumnos con necesidad de apoyos extra en algunas materias en 4º de ESO, además de abrir la mano para acceder a programas de mejora, es uno de los puntos del documento que recoge las medidas educativas que deben adoptar los centros de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato en el curso 2020/21. Con todo, sindicatos manifestaron ya su rechazo: Anpe reclamaba ayer retirar estas instrucciones por "irrealizables, inoperativas e ilegales" y plantean pedir su suspensión cautelar y la CIG cuestionaba que dibujan "un inicio de curso diseñado por cargos políticos que demuestran vivir de espaldas a la realidad de la gestión de los centros educativos".

| Programas de acogida en cada centro

Durante las dos primeras semanas del curso, los centros deben desarrollar un programa de acogida del alumnado con actividades donde informen, también a las familias, apunta la Xunta, de las nuevas normas de organización, actuaciones de prevención e higiene, acciones formativas para mejorar la competencia digital del alumnado por si hay que recurrir al plan B de la enseñanza a distancia y otras que atiendan los aspectos sociales y emocionales con actividades grupales de "acogida y cohesión".

| Un refuerzo individual a partir de un informe

En la primera semana los centros deben realizar una evaluación inicial de cada alumno para identificar qué "dificultades" tiene y determinar sus necesidades educativas. El proceso comprenderá, dice la Xunta, análisis de los informes de evaluación individualizados del curso pasado, la "detección" de aprendizajes "imprescindibles no adquiridos" y el "conocimiento personalizado del alumnado y de su situación emocional".

| Programaciones didácticas que priman la recuperación

Lo que enseñen los docentes deben incorporar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en 2019/20 y una transición a la enseñanza no presencial por si hiciese falta. Para el primer supuesto, el profesorado debe elaborar planes de refuerzo y recuperación que ejecutará mediante "ajustes curriculares". Educación anima a usar en las programaciones didácticas de forma "preferente" los recursos digitales y que las actividades valgan para enseñanza on line y presencial, sean sobre todo "prácticas" y permitan la evaluación continua.

| La libre configuración, también para refuerzo

Educación explica que el próximo curso y con carácter "excepcional" el horario de libre configuración de centro se destinará "preferentemente" al refuerzo de las materias troncales en primaria y en la ESO, incluyendo también Lingua Galega en ambas etapas. En primaria es una hora a la semana en 4º y en 6º y en ESO una hora en 1º y 2º.

| Programas de mejora abiertos a toda la ESO

Los programas de mejora de aprendizaje y rendimiento, que buscan que el alumno pueda graduarse de la ESO por vía ordinaria, se abren a los alumnos de 4º. Este año para incorporarse a estos programas basta una propuesta "razonada" del equipo docente, escuchados los padres. Estos alumnos tienen un grupo de referencia en las materias que no pertenecen a los ámbitos lingüístico y social y científico y matemático, como Educación Física, Música o Plástica. En 4º de la ESO se permite además que los centros agrupen a alumnos con problemas de aprendizaje incluso tras el PMAR y, de forma "excepcional", a quienes repitan 4º. Conformarían un grupo para recibir refuerzo en ciertas materias y asistirían al resto con sus compañeros. Asimismo, se recuerda que para titular en ESO hace falta aprobar todo o solo dos suspensas si no son lenguas y Matemáticas. En Bachillerato también se vuelve a lo vigente y se acaba la flexibilidad para titular con suspensos: se exige evaluación positiva en todas las asignaturas en 1º y 2º.

| Integrar materias en 1º de ESO para facilitar el salto

Aunque las instrucciones de otros cursos ya lo contemplan, Educación destaca que este año, para "facilitar el tránsito" del alumnado de primaria a la ESO, se permite agrupar las materias por ámbitos de conocimiento. Eso supondría, explican, impartir en conjunto los contenidos de Matemáticas y Tecnología si su integración facilitase el aprendizaje. Pero la evaluación será individual para cada materia.

| La Xunta anuncia docentes para desdobles y refuerzo

En un comunicado, la Consellería de Educación asegura que "además del profesorado que se incorpore a los centros para hacer posibles los desdoblamientos precisos", la Xunta "dotará" a los centros de docentes "de apoyo y refuerzo a través de los contratos-programa y del programa ARCO (apoyo, refuerzo de competencias y orientación)". No obstante, se emplaza a tener los datos de matrícula cerrados en todas las etapas educativas no universitarias para concretar cuántos docentes más se contratarán. FP también es una enseñanza no universitaria con instrucciones propias. Desde la Xunta destacaban ayer que en FP también se integrará en 2º lo no aprendido en 1º.

| Rechazo de sindicatos a las instrucciones

Anpe y CIG cuestionaron ayer las instrucciones. Anpe, que pide su retirada y negociar otras, explica que sus servicios jurídicos estudian pedir su suspensión cautelar al entender que "vulneran derechos laborales de los docentes y hacen peligrar el bienestar y la salud de alumnos y profesores". Por idénticos motivos, añaden, se procedería a "recurrirlas" ante la jurisdicción competente al opinar además que la actuación de la Consellería es "contraria a cualquier voluntad de diálogo". Desde la CIG reprochan que "la Consellería sigue adelante sin contar con nadie" y que "frente a la necesaria y demandada" ampliación del personal para "una mejor respuesta a las necesidades del nuevo curso escolar, la Consellería mantiene la doctrina Feijóo del coste cero".