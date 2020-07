Feijóo avala la legalidad de la norma que obliga a los viajeros a registrarse en Galicia

Magistrados, profesores y abogados han cuestionado la legalidad de la orden que obliga a las personas que hayan estado en zonas consideradas de riesgo a registrar sus datos cuando lleguen a Galicia. Advirtieron que se puede estar vulnerando el derecho a la intimidad o la protección de datos y criticaron que no se sometiese la norma al dictamen del Consello Consultivo. Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defiende la legalidad de la normativa. "Cuando viajas en avión a algunos países tienes que decir dónde te vas alojar al llegar allí y cuando vamos a un hotel nos tenemos que registrar y dar el nombre y el DNI. Me sorprende que para esas cuestiones no haya dudas y para esta sí", cuestiona.

Según argumenta, la orden publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) fue "visada" por la asesoría jurídica de la Xunta y tiene el amparo del comité clínico del Sergas "con nombres y apellidos". Además "el núcleo jurídico" de esta norma se apoya en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y en la Ley General de Sanidad.

Según informó el presidente de la Xunta, durante el primer día en vigor de la norma se registraron ya 29.000 viajeros, de los cuales 10.500 fueron vascos y 6.500 catalanes.

Solo están obligados a dar sus datos las personas que procedan de zonas con una incidencia de casos por cada 100.000 habitantes 3,5 veces superior a la gallega. Se incluyen cinco comunidades (Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón y Navarra) así como 137 países, entre ellos Portugal, un estado con el que existe un importante tránsito de personas en la zona transfronteriza entre Galicia y el norte de Portugal.

El embajador portugués ha pedido a la Xunta que excluya al norte de Portugal de esta obligación puesto que la incidencia de casos en esta zona es más baja que en el centro del país.

Feijóo reconoció el error: "Deberíamos haber tenido una actitud más incisiva al respecto, pero no teníamos datos oficiales".

El titular de la Xunta se mostró "a favor" de excluir al norte de Portugal, pero explicó que está a la espera de que el Ministerio de Saúde portugués le remita información sobre la situación epidemiológica del país por zonas.